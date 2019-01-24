«Барселона» впервые не забила в официальном матче после игры в Риме

24 января 2019, 05:32

«Барселона» потерпела поражение от «Севильи» в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании со счётом 0:2. Таким образом, «Севилья» прервала серию «Барселоны» из 39 официальных матчей, в каждом из которых игроки каталонского клуба поражали ворота соперников.

Последний раз «Барселона» не смогла забить своему сопернику 10 апреля 2018 года. Тогда «сине-гранатовые» сенсационно проиграли «Роме» со счётом 0:3 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и покинули турнир, первая игра на «Камп Ноу» завершилась разгромом римлян (4:1).