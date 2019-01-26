По заветам Гвардиолы. Контроль мяча – путь чемпионов

сегодня, 16:00

«Соккер.ру» проверяет теорию, что игра первым номером является отличительной чертой элитных и успешных команд. Разделяем мифы и реальность.

Если взять 35 европейских чемпионатов и суммировать сыгранные матчи в последних двух сезонах для всех высших и вторых лиг, то получите выборку из 19 949 поединков, достаточную для обоснованных выводов о современном футболе.

Интересно выяснить, как соотносится высокое владение мячом в матчах с результатами в отдельных матчах. Для начала взглянем на соотношение владения и голевой разницы в конкретных поединках. Является ли контроль гарантией успехов?

Как показывают цифровые данные, собранные CIES Football Observatory, существует четкая зависимость между владением и разницей мячей. Самый первый график, представленный ниже, показывает, что команды, которые владеют мячом более 57 % игрового времени, значительно увеличивают шансы на победу.

И наоборот, низкое владение – в районе 30 %, выводит на скромные шансы разминуться с поражением. Исключения случаются, конечно же, но редко. И скорее в матчах элитных соперников, когда один отдает мяч другому сознательно:



На втором графике (посередине) отражена зависимость средней разницы голов и процента ото всех успешных передач в игре. Понятно, что кто чаще владеет мячом, тот обычно собирает больше передач. И здесь зависимость сохраняется – если отдаешь от 55 % всех точных пасов в поединке и выше, то вероятность победы заметно растет.

На третьем графике (выше справа) кривая ведет себя немного иначе, здесь отражена зависимость средней разницы мячей в матче от процента передач на чужой трети поля. То есть суммировали пасы у одних и других ворот и выясняли, кто их совершает чаще. Выводы совпадают с представленными выше.

Причем «планка» поднимается – нужно отдавать 60 % ото всех передач у чужих ворот, чтобы вероятность победы заметно выросла. Как видите, интуитивно понятно утверждение, что кто владеет мячом, отдает больше пасов и чаще нагнетает обстановку у чужих ворот – тот ближе к победе, но это справедливо лишь для тех, кто доминирует значительно.

Если владение, перевес в пасах или передачах на последней трети поля от своих ворот достигает невысокого показателя, то нет прямой связи с результатами матчей. Контроль сам по себе не приносит победы и ничего не гарантирует. Теперь это показано при помощи сравнительного анализа данных 35 европейских лиг за два свежих сезона.

Зато разница во владении прямо влияет на результаты в чемпионатах, где мало «автобусов». В Голландии, например, владение связано со средней разницей голов в поединках. Если переходят отметку в 55 % - подбираются к заветным победам. Впрочем, РПЛ тоже не на обочине тренда. Но рост средней разницы мячей уже не такой большой.

В чемпионатах Хорватии, Греции, Шотландии или Украины команды, которые владеют мячом больше 60 %, почти наверняка выигрывают минимум в один мяч. А в России такое владение означает средний перевес в 0.5 гола Проще говоря, «Зенит» или «Краснодар» (владеющие мячом много) всегда между ничьей и победой. Причем их реальный опыт совпадает с данными исследования.

Также нужно отметить одну любопытную деталь. Когда говорим о вторых лигах из Италии, Франции, Испании и Германии, то высокое владение наоборот говорит о высоких шансах проиграть. То есть на количество работы с мячом прямо влияет игровой стиль – атакующий, что понятно, но также и уровень мастерства футболистов.

В АПЛ , Серии А, Лиге 1, Ла Лиге и Бундеслиге вероятность победы при высоком владении растет стремительно. В России, Швеции или Румынии, где футбол более закрытый, позиционное давление не гарантирует успех, хотя и не снижает его вероятность.

Если перейти к анализу не конкретных матчей, а целых сезонов, то оказывается, что самый важный показатель, который прямо связан с успешным результатом – процент от общего количества передач у чужих ворот. Тактика Гвардиолы доказывает свою состоятельность на разных уровнях.

Ведь средний процент владения для 70 чемпионов за два последних сезона в разных европейских лигах – 57 %. Средний процент от общего количества передач для лучших команд еще выше – 59 %. А средняя доля пасов у чужих ворот от общего количества около владений двух вратарей растет до существенных 60 %.

Единственный из 35 турниров, где у чемпионов двух последних лет среднее владение мячом ниже 50 % - вторая лига Франции. И то, выше выяснили, почему так произошло. Речь о чемпионате, где высокое владение из-за неумения реагировать на контратаки – низкий класс защитников, часто наоборот намекает на поражение. Поэтому самые сильные явно осторожничают.

А в РПЛ показатели чемпионов почти такие же, как средние по Европе – 54 % времени с мячом, 58 % от общего количества пасов и 57 % передач на чужой трети поля. То есть «Спартак» и «Локомотив» вели себя примерно так, как условный «обычный чемпион». При этом в АПЛ и Бундеслиге заметны феноменально высокие результаты, а у немецких лидеров было по 66 % владения мячом. В Европе есть только две лиги, чьи победители ведут себя настолько агрессивно – украинская и шотландская.

Не совсем удивительно, что в первой пятерке победителей с самым высоким процентом владения мячом «Селтик» и «Шахтер». Хотя надо отдать должное и клубам, которые готовил Гвардиола. «Бавария» и «Манчестер Сити» в позапрошлом и прошлом сезонах показали рекордные для Европы проценты владения. Обе команды превзошли даже «Селтик» с их сумасшедшим показателем в 67.2 % игрового времени с мячом.



Как видите, «Манчестер Сити», «Бавария», ПСЖ и «Барселона» подтвердили реноме тех, кто умеет доминировать. Также в топ-15 попала «Бенфика», а не только команды из Хорватии, Австралии, Финляндии, Израиля и Греции. А вот рейтинг чемпионов с самым низким процентом владения мячом за сезон открывает чемпион Словакии – «Спартак» из Трнавы.

Дальше идут или горячие скандинавские чемпионы, или представители вторых лиг. К сожалению, в списке оказался «Локомотив» с показателем в 51.4 % времени с мячом. Почему к сожалению? А потому что неумение играть первым номером, когда соперники относятся к тебе, как к действующему чемпиону, навредило и в ЛЧ , и в РПЛ . Все-таки в Словакии, Швеции или Румынии можно выигрывать из окопов, а в РПЛ даже сам «Локомотив» - исключение.

Чемпионы предыдущих лет – «Спартак», ЦСКА и «Зенит», собирали больше времени с мячом. А «Краснодар», который явно использует подход Гвардиолы к игровой философии, в третьем сезоне подряд показывает рекордное владение мячом. Если весной чуточку поднажмут, то завершат сезон с показателями для топ-20 в Европе за последние годы – перейдут отметку в 60 %.

Верной дорогой идут товарищи Мусаев и Фоменко. Игра с мячом прямо связана с количеством передач, число пасов придает уверенности команде – у «быков» сейчас 82.5 % точных передач, высоченный показатель. Осталось добраться до третьего и ключевого параметра, как показывает анализ – доминировать по количеству передач на финальной трети поля.

57 % - среднее владение для 70 чемпионов европейских лиг последних двух лет, а это подтверждает тенденцию. Амбициозные команды не прячутся в панцирь, не боятся мяча и, следовательно, получают больше шансов, чаще забивают мячи. Нет, да и не может быть прямой связи между владением и победами – и замечательно, ведь футбол стал бы скучнее, работай простые методы достижения результата.