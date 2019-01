Хавбек «Монако» Пеле перешел в «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» объявил о переходе полузащитника «Монако» Пеле. 27-летний футболист проведет в Англии остаток сезона на правах аренды.

Ранее Пеле выступал в «Риу Аве», где стал лучшим игроком сезона, но в «Монако» себя проявить не смог.

💬 Pele has Premier League ambitions



New signing Pele is determined to help #NFFC reach the Premier League as he signs a loan deal until the end of the season.https://t.co/NdIRa4e0OE