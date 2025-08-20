Лукин — о переходе Жоао Виктора: «Для меня ничего не поменяется»

Защитник ЦСКА прокомментировал трансфер 27-летнего бразильца в московский клуб из «Васку да Гама».

Его переход в команду — это конкуренция для меня, она заставляет расти. Я готов к этой конкуренции, буду стараться отдавать всего себя на тренировках, в играх. Будем смотреть, работать. Для меня ничего не меняется. С главным тренером Фабио Челестини я об этом не разговаривал.