 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Лукин — о переходе Жоао Виктора: «Для меня ничего не поменяется»

вчера, 10:44

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал трансфер 27-летнего бразильца Жоао Виктора в московский клуб из «Васку да Гама».

Его переход в команду — это конкуренция для меня, она заставляет расти. Я готов к этой конкуренции, буду стараться отдавать всего себя на тренировках, в играх. Будем смотреть, работать. Для меня ничего не меняется. С главным тренером Фабио Челестини я об этом не разговаривал.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЖоао Виктор стал игроком ЦСКА
Вчера, 09:50
Самошников: «Горжусь тем, что надену футболку „Спартака“»
Вчера, 09:07
Агенты Жоао Виктора подтвердили его переход в ЦСКА
Вчера, 07:41
ОфициальноЦСКА подтвердил трансфер Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир»
19 августа
Официально«Спартак» объявил о переходе Самошникова с помощью видеоролика
19 августа Видео
ОфициальноЦСКА объявил о трансфере защитника аргентинского «Банфилда»
19 августа Фото
 
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:20
Лукин — о переходе Жоао Виктора: «Для меня ничего не поменяется»
Как сидел и смотрел на лавке при Роши, так и будет сидеть и смотреть при Жоао, молодец Лукин знает себе цену.
Челестини с тобой и разговаривать не будет, ему купили защитника гастробайтера для основы с ним он и будет разговаривать.
Короче надо в аренду валить Лукину, а иначе так и "просидишь" всю карьеру.
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:31
Конкуренция важна......что бы не играть в пол ноги.
Vilar
Vilar
вчера в 11:23, ред.
Эх, паренёк, сам себя бодришь, но сидеть тебе на лавке ещё долго, ищи команду, чтобы играть, для роста.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:21
Хорошая конкуренция, если станет 2-ым Рошей то Максиму лавка обеспечена ))))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:52
А я читал, будто этот трансфер сорвался...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 