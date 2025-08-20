Лукин — о переходе Жоао Виктора: «Для меня ничего не поменяется»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал трансфер 27-летнего бразильца Жоао Виктора в московский клуб из «Васку да Гама».
Его переход в команду — это конкуренция для меня, она заставляет расти. Я готов к этой конкуренции, буду стараться отдавать всего себя на тренировках, в играх. Будем смотреть, работать. Для меня ничего не меняется. С главным тренером Фабио Челестини я об этом не разговаривал.
Как сидел и смотрел на лавке при Роши, так и будет сидеть и смотреть при Жоао, молодец Лукин знает себе цену.
Челестини с тобой и разговаривать не будет, ему купили защитника гастробайтера для основы с ним он и будет разговаривать.
Короче надо в аренду валить Лукину, а иначе так и "просидишь" всю карьеру.
