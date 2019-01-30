Денис Суарес перешел в «Арсенал»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Кристал Пэлас - - -
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Челси - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 19’ Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис 0:0 Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 70’ Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 4:1 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Нант -:-  Сент-Этьен - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 46’ Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур 0:1 Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 60’ Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 1:0 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1:0 Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2:1 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2:1 Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1:0 Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 89’ Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос 0:1 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 63’ Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 3:0 Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч завершен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч 1:1 Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон 1:0 Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 2:1 Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:2 Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НецечаНецеча 1:1 Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АстанаАстана 2:4 Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка 1:1 Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты 0:1 Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск 1:0 Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1:1 Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 1:0 Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:1 Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:1 Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира 1:2 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2:2 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 0:3 Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:0 Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
17:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 0:1 Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 0:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 1:1 Логотип футбольный клуб РиекаРиека - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
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Денис Суарес перешел в «Арсенал»

сегодня, 20:50

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес переезжает в Англию.

Остаток сезона футболист, как и ожидалось, проведет в лондонском «Арсенале» на правах аренды. У «канониров» есть право выкупа хавбека.

В текущем сезоне 25-летний испанец провел всего 2 матча в Примере. 

Обновление: позднее новость была удалена. Будем следить за развитием событий.

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Все комментарии
Tott_Hot
Tott_Hot
   365 / 794
сегодня в 21:49
просто взяли и арендовали топчика, без лишнего пи69жа. Шпоры тем временем пересмотрели пол европы, а на лавке так же перекати поле.
Apsny
Apsny
   73 / 794
сегодня в 21:39
Гадание на ромашке.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   132 / 794
сегодня в 21:39
Ну не того Суареса
95-shishani-95
95-shishani-95
   85 / 794
сегодня в 21:32
Зачем Арсеналу мусор, который за пол сезона сыграл лишь в 2 играх???
3ton
3ton ответил Ali barca
   332 / 794
сегодня в 21:26
Много трансферов не понятны )))
Как и Коутиньо на позицию Дембеле))
Купить двух игроков по 100млн.+ на одну позицию.
3ton
3ton ответил allemz
   332 / 794
сегодня в 21:24
Лавочники Барселоны и Реала - уровень АПЛ .
В Барсе ему не пробиться в состав ,а вот в Арсенале он может основным стать .
В АПЛ нет сильной конкуренции , кроме СИТИ
Ali barca
Ali barca
сегодня в 21:24
Я не пойму 3 его покупали
Artuom
Artuom
   390 / 794
сегодня в 21:23
Пока форму наберёт... Усиление уже сейчас нужно, а не потом, через пару месяцев, может быть...
allemz
allemz
   24 / 794
сегодня в 21:22
Не завидую гуннерам, но Кронке виднее.

По факту.
Взяли лавочника, который в Барселоне полировал лавку с 2016 года. Игрок уже 3 года не прогрессирует, так как не играл совсем. Если уж в Ла Лиге за 3 года в составе гранда ничего не показал, думаю, летом отправят обратно в Барселону.
Усиление, не усиление - хз. Денис не тот игрок, кого ждали фанаты. Для лавки сойдет.
Одно можно сказать точно - после ухода Свена, скаутская служба подсдулась.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   74 / 794
сегодня в 21:22
Усиление для Арсенала
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   58 / 794
сегодня в 21:18
Утятина
ДобряK
ДобряK ответил Морозовский
   445 / 794
сегодня в 21:17
Столько времени потрачено в пустую!
Такого парня на скамейке запасных промариновали(, нет никакого сомнения, что снова попадёт в основной состав в новой команде и заиграет так, как играл до прихода в Барселону. Отличный футболист, да только дуракам достался, имею ввиду тренеров, которые не дали ему возможности играть так, как он умеет. Не дали - не включали на игры в основной состав!

ПОТЕНЦИАЛ ЭТОГО ФУТБОЛИСТА - ОГРОМНЫЙ.
Морозовский
Морозовский
   37 / 794
сегодня в 21:08
Столько времени потрачено в пустую!
Zenit_84
Zenit_84
   61 / 794
сегодня в 21:06
Скучать будет по Барсе
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   229 / 794
сегодня в 21:03
Удачи Дениске! Будем наблюдать и поддерживать.
DarthNeBuL
DarthNeBuL ответил Шишанутый
сегодня в 21:03
Рад за Суареса! Наконец то в нормальном клубе футбик погоняет а то устал уже бедняга под гномом седеть.
Да, тут согласен. На фоне игры великого Месси любой поседеет от ужаса и осознания своей никчемности.
particular
particular
   94 / 794
сегодня в 21:03
Денис - как много в этом слове,
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!...
Брулин
Брулин
   146 / 794
сегодня в 20:57
Поздравляю туляков с трансфером Суареса!!!
Шишанутый
Шишанутый
   41 / 794
сегодня в 20:53
Рад за Суареса! Наконец то в нормальном клубе футбик погоняет а то устал уже бедняга под гномом седеть.
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