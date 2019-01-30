Денис Суарес перешел в «Арсенал»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес переезжает в Англию.
Остаток сезона футболист, как и ожидалось, проведет в лондонском «Арсенале» на правах аренды. У «канониров» есть право выкупа хавбека.
В текущем сезоне 25-летний испанец провел всего 2 матча в Примере.
Обновление: позднее новость была удалена. Будем следить за развитием событий.
Как и Коутиньо на позицию Дембеле))
Купить двух игроков по 100млн.+ на одну позицию.
Как и Коутиньо на позицию Дембеле))
Купить двух игроков по 100млн.+ на одну позицию.
В Барсе ему не пробиться в состав ,а вот в Арсенале он может основным стать .
В АПЛ нет сильной конкуренции , кроме СИТИ
В Барсе ему не пробиться в состав ,а вот в Арсенале он может основным стать .
В АПЛ нет сильной конкуренции , кроме СИТИ
По факту.
Взяли лавочника, который в Барселоне полировал лавку с 2016 года. Игрок уже 3 года не прогрессирует, так как не играл совсем. Если уж в Ла Лиге за 3 года в составе гранда ничего не показал, думаю, летом отправят обратно в Барселону.
Усиление, не усиление - хз. Денис не тот игрок, кого ждали фанаты. Для лавки сойдет.
Одно можно сказать точно - после ухода Свена, скаутская служба подсдулась.
По факту.
Взяли лавочника, который в Барселоне полировал лавку с 2016 года. Игрок уже 3 года не прогрессирует, так как не играл совсем. Если уж в Ла Лиге за 3 года в составе гранда ничего не показал, думаю, летом отправят обратно в Барселону.
Усиление, не усиление - хз. Денис не тот игрок, кого ждали фанаты. Для лавки сойдет.
Одно можно сказать точно - после ухода Свена, скаутская служба подсдулась.
ПОТЕНЦИАЛ ЭТОГО ФУТБОЛИСТА - ОГРОМНЫЙ.
ПОТЕНЦИАЛ ЭТОГО ФУТБОЛИСТА - ОГРОМНЫЙ.
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!...
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!...