Денис Суарес перешел в «Арсенал»

сегодня, 20:50

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес переезжает в Англию.

Остаток сезона футболист, как и ожидалось, проведет в лондонском «Арсенале» на правах аренды. У «канониров» есть право выкупа хавбека.

В текущем сезоне 25-летний испанец провел всего 2 матча в Примере.

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