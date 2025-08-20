 
Жоао Виктор — о переходе в ЦСКА: «Ранее был знаком с Мойзесом и Алеррандро»

вчера, 11:17

Защитник ЦСКА Жоао Виктор рассказал о том, почему решил продолжить карьеру в составе «армейцев».

На мой переход очень повлияла честность ЦСКА во время переговоров, честное отношение ко мне. И тот факт, что я был знаком с некоторыми игроками этого клуба. С Мойзесом мы пересекались в «Коринтиансе», с Алеррандро играли в академии. Я никогда не был в России раньше, но постараюсь быстро адаптироваться.

Напомним, что сегодня «красно-синие» официально объявили о переходе Жоао Виктора из бразильского клуба «Васку да Гама».

oFANATo
oFANATo
вчера в 12:29
Удачи и поскорее адаптироваться в ЦСКА!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:28
Удачи тебе с ЦСКА !!!
