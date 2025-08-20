Жоао Виктор — о переходе в ЦСКА: «Ранее был знаком с Мойзесом и Алеррандро»

Защитник ЦСКА рассказал о том, почему решил продолжить карьеру в составе «армейцев».

На мой переход очень повлияла честность ЦСКА во время переговоров, честное отношение ко мне. И тот факт, что я был знаком с некоторыми игроками этого клуба. С Мойзесом мы пересекались в «Коринтиансе», с Алеррандро играли в академии. Я никогда не был в России раньше, но постараюсь быстро адаптироваться.