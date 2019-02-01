Итоги конкурса прогнозов за январь

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Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Вальядолид 2.25 3.1 3.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  РБ Лейпциг 5.5 4.35 1.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Ницца 1.85 3.45 5.1
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1:5 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 10.5 6.8 1.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.3 3.35 3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:4 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.7 1.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.8 5.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 3.6 3.2 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.65 3.23 2.6
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:1 Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2:2 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 4:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2 3.4 3.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.45 3.1 2.85
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.6 3.4 2.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.75 3.1 5.3
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.75 3.15 5.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 1:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Кубок Азии 2019, Финал 1 X 2
17:00 сегодня  Япония -:-  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
14:00 23’ Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1:0 Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.85 3.6 3.8
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1.65 4 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Ходд (Ульстейнвик)Ходд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб БраттвагБраттваг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб СолаСола - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб Йонкёпингс СёдраЙонкёпингс Сёдра - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 2.3 3.5 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.35 3.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 3.2 3.2 2.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 2.6 2.85 2.9
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1.7 3.7 4.5
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун -:- Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.73 3.05 5.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2.55 2.85 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.7 2.85 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.53 3.55 6.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.2 3.2 3.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.6 3.45 6.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 4 3.1 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.85 2.9 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.17 2.95 3.55
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.5 4 6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2.35 3.15 2.95
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Итоги конкурса прогнозов за январь

сегодня, 13:07

Уважаемые посетители сайта!  

Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.

1-е место - Obdulio Varela

2-е место - Литейный 4

3-е место - Магистр чёрной и белой бухгалтерии

4-е место - SHMEL

5-е место - ДУХ Спартака

6-е место - Байкал-38

7-е место - Portsmouth

8-е место - ДСА

9-е место - kella

10-е место - VIPded

11-е место - Братья за Спартак

12-е место - Спартачок-70

13-е место - Zenit_84

14-е место - Октябрь 1917

15-е место - Ангел неБесГрешен

16-е место - drug01

17-е место - Гус Пойет

18-е место - Т34

19-е место - Большой Карай

20-е место - ДАША Д

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус на полгода.

Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 816
сегодня в 14:21
Средненько так. Гыгыгы
parallels
parallels ответил Манчестер Юнайтед ц
   10 / 816
сегодня в 14:03
Поздравляю Obdulio.)))) Литёха четырьмя клонами пытался побить, не вышло.))))
этого вдулина с клонами в списке ещё больше.
300liteyniy100
300liteyniy100
   366 / 816
сегодня в 13:54
поздравление победителям,кроме шулера литейного и его клонов!!
VIPded
VIPded
   86 / 816
сегодня в 13:40
Пора сменить фасончик футболок! ))) Хотя, спасибо и за такое предложение! )))
drug01
drug01
   99 / 816
сегодня в 13:37
Месяц был жаркий до последнего прогноза!!!! СПАСИБО!!!!
spartach091
spartach091
   42 / 816
сегодня в 13:34
Молодцы!
LOpp
LOpp
   5 / 816
сегодня в 13:19
всего 7 клонов Литейного. Теряет хватку.
Манчестер Юнайтед ц
Манчестер Юнайтед ц
   32 / 816
сегодня в 13:09
Поздравляю Obdulio.))))
Литёха четырьмя клонами пытался побить, не вышло.))))
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