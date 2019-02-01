Итоги конкурса прогнозов за январь

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Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.
1-е место - Obdulio Varela
2-е место - Литейный 4
3-е место - Магистр чёрной и белой бухгалтерии
4-е место - SHMEL
5-е место - ДУХ Спартака
6-е место - Байкал-38
7-е место - Portsmouth
8-е место - ДСА
9-е место - kella
10-е место - VIPded
11-е место - Братья за Спартак
12-е место - Спартачок-70
13-е место - Zenit_84
14-е место - Октябрь 1917
15-е место - Ангел неБесГрешен
16-е место - drug01
17-е место - Гус Пойет
18-е место - Т34
19-е место - Большой Карай
20-е место - ДАША Д
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, что призы - эксклюзивные футболки Soccer.Ru и vip-статус на полгода.
Просьба победителям заполнить в анкете поля из спойлера «Для призеров».
Литёха четырьмя клонами пытался побить, не вышло.))))
Литёха четырьмя клонами пытался побить, не вышло.))))