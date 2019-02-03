Абель Эрнандес: «ЦСКА способен побороться за чемпионство»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес после ничьей с «Сарпсборгом» (3:3) оценил перспективы «армейцев» в чемпионате России.

У нас очень хороший подбор игроков, отличная команда, способная решать самые серьёзные задачи. Мы находимся на достаточно комфортной позиции в турнирной таблице - не так далеко от лидера, и нам по силам отыграть это отставание и побороться за чемпионство.