Абель Эрнандес: «ЦСКА способен побороться за чемпионство»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес после ничьей с «Сарпсборгом» (3:3) оценил перспективы «армейцев» в чемпионате России.
У нас очень хороший подбор игроков, отличная команда, способная решать самые серьёзные задачи. Мы находимся на достаточно комфортной позиции в турнирной таблице - не так далеко от лидера, и нам по силам отыграть это отставание и побороться за чемпионство.
З.Ы. МОРДОВИЯ СЕЙЧАС НА ОЧИЩЕНИИ В ПЕРДИВЕ, но могут вытащить обратно. Шобы стадиону не пустовать...
З.Ы. МОРДОВИЯ СЕЙЧАС НА ОЧИЩЕНИИ В ПЕРДИВЕ, но могут вытащить обратно. Шобы стадиону не пустовать...
и в конце мая мы с удовольствием обсудим результат этой борьбы!
и в конце мая мы с удовольствием обсудим результат этой борьбы!
ДОКАЗАНЫ! А что может привести Хаген или другие в доказательство покупки Зенита?
Или ты думаешь, что при наличии доков это всё оставили без наказания?
ДОКАЗАНЫ! А что может привести Хаген или другие в доказательство покупки Зенита?
Или ты думаешь, что при наличии доков это всё оставили без наказания?
А дальше хоть трава не расти...
А дальше хоть трава не расти...
Рассказов, Максименко, Ломовицкий... а не Ахметов, Чернов и Обляков, которые уже давно поиграли за Рубин, Урал и Уфу.
Пионер - это Чалов, так что не прибедняйтесь.
Рассказов, Максименко, Ломовицкий... а не Ахметов, Чернов и Обляков, которые уже давно поиграли за Рубин, Урал и Уфу.
Пионер - это Чалов, так что не прибедняйтесь.
До начала чемпионата хряки
кричали ЦСКА будет бороться
за зону вылета, а на деле после первого круга
чемпионата ЦСКА выше спартака и всего в 4 -ох
очках от первого места, да ещё выиграли в матче за Супер кубок у чемпиона Локо. + дважды обыгран Реал в ЛЧ.Так что "Пионер отряд" Ганчаренко никого не боится
До начала чемпионата хряки
кричали ЦСКА будет бороться
за зону вылета, а на деле после первого круга
чемпионата ЦСКА выше спартака и всего в 4 -ох
очках от первого места, да ещё выиграли в матче за Супер кубок у чемпиона Локо. + дважды обыгран Реал в ЛЧ.Так что "Пионер отряд" Ганчаренко никого не боится