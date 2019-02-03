Абель Эрнандес: «ЦСКА способен побороться за чемпионство»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:05 сегодня  Лестер Сити -:-  Ман Юнайтед 3.5 3.4 2.1
19:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Арсенал - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Вильярреал 2:2  Эспаньол 1.85 3.6 4.2
18:15 сегодня  Бетис -:-  Атлетико М - - -
20:30 сегодня  Эйбар -:-  Жирона 1.67 3.97 4.85
22:45 сегодня  Реал -:-  Алавес 1.24 6.4 11
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  СПАЛ 0:0  Торино 3.6 3.1 2.2
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Сассуоло 2.55 3.2 2.85
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Фиорентина 3.75 3.25 2.1
20:00 сегодня  Интер -:-  Болонья 1.38 4.4 9.5
22:30 сегодня  Рома -:-  Милан 2.2 3.4 3.3
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Майнц 2.3 3.4 3.05
20:00 сегодня  Штутгарт -:-  Фрайбург 2.2 3.35 3.3
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ним -:-  Монпелье 2.7 3 2.85
19:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Страсбур 1.9 3.55 4.05
23:00 сегодня  Лион -:-  ПСЖ 4 4 1.8
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1.25 4.9 16
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 1:0 Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 1.9 3.5 3.4
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 1.85 3.5 3.6
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина -:- Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 43’ Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 0:0 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
16:00 43’ Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 0:2 Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 1:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.9 3.1 4.6
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 0:0 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 2.25 2.95 3.55
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 0:0 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 2.07 3.05 3.7
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ -:- Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 2.2 3.1 3.4
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс -:- Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.35 4.3 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 1:1 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2.65 2.7 3.05
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло -:- Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 13’ Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 0:0 Логотип футбольный клуб ГентГент 1.75 3.95 4.05
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.05 3.75 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 2 3.55 3.45
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина 1.4 4.9 6.1
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2.7 3.45 2.4
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
16:00 43’ Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 0:0 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 2.45 3.3 2.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 11.5 5.5 1.22
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 5.2 3.6 1.65
15:30 56’ Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 1:0 Логотип футбольный клуб БохумБохум 2.7 3.25 2.5
15:30 54’ Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 1:0 Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.05 3.5 3.25
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 85’ Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 1:0 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 1.85 3.5 3.95
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.4 4.5 6.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 1:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 2:0 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 45’ Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 0:0 Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.05 2.95 3.9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 4.5 3.6 1.65
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.6 3.2 2.05
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 2.5 3 2.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.62 3.4 5.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2.25 2.95 3.4
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.12 3.15 3.45
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.4 4.3 7.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.4 2.72 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 2.3 2.8 3.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 1.87 3.2 4.5
20:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.67 2.85 2.9
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1.75 3.2 5.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.85 3.1 4.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.4 3 3.05
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис -:- Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 2.65 3.35 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 2.95 3.45 2.35
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:2 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 1:0 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
04:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:2 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе -:- Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:0 Логотип футбольный клуб БетлехемБетлехем - - -
12:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция 0:0 Логотип футбольный клуб Грыф ВейхеровоГрыф Вейхерово - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:0 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб СотраСотра - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
16:00 40’ Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1:0 Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 2.45 3.5 2.6
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 2:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1.4 4.2 7.8
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 2:1 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 2:0 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
06:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана 2:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 2:1 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 9.5 6 1.25
16:30 13’ Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 1:0 Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.13 8.2 16
16:30 13’ Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 0:1 Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 2.9 3.65 2.2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.15 3.6 3.05
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.5 3.2 2.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 5.5 3.62 1.63
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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Абель Эрнандес: «ЦСКА способен побороться за чемпионство»

сегодня, 10:57

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес после ничьей с «Сарпсборгом» (3:3) оценил перспективы «армейцев» в чемпионате России.

У нас очень хороший подбор игроков, отличная команда, способная решать самые серьёзные задачи. Мы находимся на достаточно комфортной позиции в турнирной таблице - не так далеко от лидера, и нам по силам отыграть это отставание и побороться за чемпионство.

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Все комментарии
drug01
drug01
   104 / 818
сегодня в 16:21
Меньше слов больше дела!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Юрниекс
   25 / 818
сегодня в 15:56
Угу, На последок скажу что мы четвертые в Л.Ч. с семью очками. А вы бывало и с шестью дальше проходили..А спорить больше нечего,согласен..
Важно не кол-во очков, а то, с кем они набраны. Зенит тогда свои 6 набрал с прямыми конкурентами и опередил их. Покоритель Реала встрял и чехам, и итальянцам. Нужно уметь собираться на важнейшие матчи, а не на проходной с Реалом ...
Юрниекс
Юрниекс ответил Ангел неБесГрешен
   214 / 818
сегодня в 15:48
Ладно, давай останемся при своих. Покупают оба, тока ваши регулярно в ЛЧ (четвертые), а у Газпрома народных (гы-гы) денег едва на ЛЕ хватает. Выводы сделай сам, а я на этом прекращаю спорить. Ибо безперспективняк ;)
Угу, На последок скажу что мы четвертые в Л.Ч. с семью очками. А вы бывало и с шестью дальше проходили..А спорить больше нечего,согласен..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Юрниекс
   25 / 818
сегодня в 15:45
Могут и Мордовию вытащить....Все могут,ежели надо,,,Вам вон обязательно надо было выиграть в матче открытия на РаспилАрене.Первая игра и все такое. По честному не получается..посчитали что слижком много игроков на поле у соперника,поэтому и не получается...Одного удалили...опять не получается,,ну как дальше то " выигрывать пришлось,помнишь?
Ладно, давай останемся при своих. Покупают оба, тока ваши регулярно в ЛЧ (четвертые), а у Газпрома народных (гы-гы) денег едва на ЛЕ хватает. Выводы сделай сам, а я на этом прекращаю спорить. Ибо безперспективняк ;)
Юрниекс
Юрниекс ответил Ангел неБесГрешен
   214 / 818
сегодня в 15:39
Интересно, а перечисленные мной команды на расписках погорели? Или под них копали глубже? А вот мне припоминается, как ваши в волейбол со Спортингом играли (очень в группу попасть хотелось). Или после 3-0 с Мордовией (первый тайм) чудесные 4-6. И 7-1 в ответке выглядело жалкой маскировкой. Кстати, в тот год вроде и разница мячей вам нужна была. Ты не помнишь? З.Ы. МОРДОВИЯ СЕЙЧАС НА ОЧИЩЕНИИ В ПЕРДИВЕ, но могут вытащить обратно. Шобы стадиону не пустовать...
Могут и Мордовию вытащить....Все могут,ежели надо,,,Вам вон обязательно надо было выиграть в матче открытия на РаспилАрене.Первая игра и все такое. По честному не получается..посчитали что слижком много игроков на поле у соперника,поэтому и не получается...Одного удалили...опять не получается,,ну как дальше то " выигрывать пришлось,помнишь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Юрниекс
   25 / 818
сегодня в 15:28
Ну да не брал Хаген расписки с судей, так что доказать будет сложно. Но тот у когоесть глаза и так видит, как бомжевик " выигрывает", Про игру с Маккаби, напомнить? Когда они вас 3-0, рвали, а в перерыве,после газпромовской работы, бомжам такие " штрафные" бить давали..Один, вообще с площади ворот. А уж вашу " победу" над Минском,в ответке,уже все, даже бульбаши начали смеяться и выеснять,кого вы с потрохами купили. Так что пока вы к газпрому присасались,денег на судей у вас всегда хватит.
Интересно, а перечисленные мной команды на расписках погорели? Или под них копали глубже? А вот мне припоминается, как ваши в волейбол со Спортингом играли (очень в группу попасть хотелось). Или после 3-0 с Мордовией (первый тайм) чудесные 4-6. И 7-1 в ответке выглядело жалкой маскировкой. Кстати, в тот год вроде и разница мячей вам нужна была. Ты не помнишь?
З.Ы. МОРДОВИЯ СЕЙЧАС НА ОЧИЩЕНИИ В ПЕРДИВЕ, но могут вытащить обратно. Шобы стадиону не пустовать...
cska plus
cska plus
   24 / 818
сегодня в 15:22
Не нужно бороться за чемпионство а вот за ЛЧ очень надо.
112910415
112910415
   68 / 818
сегодня в 15:14
обязательно будет бороться, обязательно!
и в конце мая мы с удовольствием обсудим результат этой борьбы!
Юрниекс
Юрниекс ответил Ангел неБесГрешен
   214 / 818
сегодня в 15:04
Были такие команды как Ювентус, Наполи или Олимпик. Так вот, они были сосланы на года во втордивы. Знаешь почему? Потому что были доказаны факты коррупции. ДОКАЗАНЫ! А что может привести Хаген или другие в доказательство покупки Зенита? Или ты думаешь, что при наличии доков это всё оставили без наказания?
Ну да не брал Хаген расписки с судей, так что доказать будет сложно. Но тот у когоесть глаза и так видит, как бомжевик " выигрывает", Про игру с Маккаби, напомнить? Когда они вас 3-0, рвали, а в перерыве,после газпромовской работы, бомжам такие " штрафные" бить давали..Один, вообще с площади ворот. А уж вашу " победу" над Минском,в ответке,уже все, даже бульбаши начали смеяться и выеснять,кого вы с потрохами купили. Так что пока вы к газпрому присасались,денег на судей у вас всегда хватит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Юрниекс
   25 / 818
сегодня в 14:37
Был такой Хаген,так он здорово рассказал как работают с судьями. Напомнить,за какую команду он играл? И как вы еврокубок купили,напомнить? Так вот, после этого. уж кому кому..а вам вообще про эту тему. лучше рот не открывать.
Были такие команды как Ювентус, Наполи или Олимпик. Так вот, они были сосланы на года во втордивы. Знаешь почему? Потому что были доказаны факты коррупции.
ДОКАЗАНЫ! А что может привести Хаген или другие в доказательство покупки Зенита?
Или ты думаешь, что при наличии доков это всё оставили без наказания?
Юрниекс
Юрниекс ответил Ангел неБесГрешен
   214 / 818
сегодня в 14:26
Да это не особо сложно сделать. Пару нужных судей вытащить из небытия на ключевые матчи, пару кабинетных решений против конкурентов (или в пользу конюшни), правильное прочтение регламента- и можно осваивать баблишко от ЛЧ. А дальше хоть трава не расти...
Был такой Хаген,так он здорово рассказал как работают с судьями. Напомнить,за какую команду он играл? И как вы еврокубок купили,напомнить? Так вот, после этого. уж кому кому..а вам вообще про эту тему. лучше рот не открывать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 818
сегодня в 14:12
Да это не особо сложно сделать. Пару нужных судей вытащить из небытия на ключевые матчи, пару кабинетных решений против конкурентов (или в пользу конюшни), правильное прочтение регламента- и можно осваивать баблишко от ЛЧ.
А дальше хоть трава не расти...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
   42 / 818
сегодня в 13:51
"Пионер отряд" - это дебютанты, которые не играли на высоком уровне раньше. Рассказов, Максименко, Ломовицкий... а не Ахметов, Чернов и Обляков, которые уже давно поиграли за Рубин, Урал и Уфу. Пионер - это Чалов, так что не прибедняйтесь.
А за какие клубы раньше играли 19-летние Сигурдссон, Бийол, Насимура и 22-х летний Бекао? Раскрой пошире свои маленькие глазки и постарайся быть объективным. Реально из перечисленных тобой молодых хряков основным является лишь Рассказов А в ЦСКА молодых дебютантов 6 человек ( в основе). Успехи Спартака в продвижении молодежи , в основном в другие клубы, давно известны. А в основе ЦСКА сейчас 5 воспитанников клуба. Хрякам такое даже не снилось. И потом учти , что средний возраст основы ЦСКА самый низкий в РПЛ около 23 лет.
makkie
makkie ответил Великолепный
   26 / 818
сегодня в 13:35
Абель, конечно способны До начала чемпионата хряки кричали ЦСКА будет бороться за зону вылета, а на деле после первого круга чемпионата ЦСКА выше спартака и всего в 4 -ох очках от первого места, да ещё выиграли в матче за Супер кубок у чемпиона Локо. + дважды обыгран Реал в ЛЧ.Так что "Пионер отряд" Ганчаренко никого не боится
"Пионер отряд" - это дебютанты, которые не играли на высоком уровне раньше.
Рассказов, Максименко, Ломовицкий... а не Ахметов, Чернов и Обляков, которые уже давно поиграли за Рубин, Урал и Уфу.
Пионер - это Чалов, так что не прибедняйтесь.
Санчо Панса
Санчо Панса
   134 / 818
сегодня в 13:28
Верные и правильные слова, Абель! Никакого шапкозакидательства и витания в облаках. Потому что не спартач) Пусть так оно и будет!
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   4 / 818
сегодня в 13:18
Парни, удачи вам!
oFANATo
oFANATo
   96 / 818
сегодня в 13:15
ПОСЛЕ СЛОВ АБЕЛЯ ГДЕТО В СТОРОНКЕ ГРУСТНО ВЗДОХНУЛ ФЕДУН. ОТСЧИТЫВАЯ СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ ЛЕТ ДО ЮБИЛЕЯ СПАРТАКА. РАНЬШЕ ЕМУ НИКТО НЕ ОБЕЩАЛ ЧЕМПИОНСТВА
VIPded
VIPded
   97 / 818
сегодня в 13:06
Как минимум серебра ждём!!! Удачи ЦСКА!!!
viv
viv
   70 / 818
сегодня в 12:45
Удачи ЦСКА во второй части чемпионата...
Великолепный
Великолепный
   35 / 818
сегодня в 12:35
Абель, конечно способны
До начала чемпионата хряки
кричали ЦСКА будет бороться
за зону вылета, а на деле после первого круга
чемпионата ЦСКА выше спартака и всего в 4 -ох
очках от первого места, да ещё выиграли в матче за Супер кубок у чемпиона Локо. + дважды обыгран Реал в ЛЧ.Так что "Пионер отряд" Ганчаренко никого не боится
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   43 / 818
сегодня в 11:57
через пару месяцев оно стыдливо забудет свой прогноз, хехехе
Заполярный
Заполярный
   62 / 818
сегодня в 11:44
КОНИ ВЫРВАЛИ НИЧЬЮ В СПОРЕ С МИРОВЫМ ГРАНДОМ САРПСБОРГОМ И ТЕПЕРЬ ОНИ НЕ БОЯТСЯ.
vinyardrip
vinyardrip
   211 / 818
сегодня в 11:40
    пятый палец Гинера
    пятый палец Гинера
       131 / 818
    сегодня в 11:29
    4-ое место для цска в самый раз.
    Великолепный камерунец
    Великолепный камерунец
       95 / 818
    сегодня в 11:23
    В кабинете, как всегда, бороться будет)
    Багров-брат
    Багров-брат
       249 / 818
    сегодня в 11:21
    Побед и удачи армейской команде!...)))
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