Игроку «Рединга» наступили бутсой на лицо и изуродовали его

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Нападающий «Рединга» Нельсон Оливейра получил повреждения лица во время матча Чемпионшипа против «Астон Виллы». Во время встречи в одном из игровых эпизодов форвард «Рединга» оказался на газоне, уступив в борьбе за мяч игроку «Астон Виллы» Тайрону Мингсу. В попытке переступить через упавшего соперника, Мингс попал Оливейре бутсой по лицу.

Nelson Oliveira after Tyrone Mings (accidentally) stood on his face... pic.twitter.com/dnNhk7kzpR — SPORTbible (@sportbible) 3 февраля 2019 г.

Напомним, что Мингс буквально недавно перешел в «Астон Виллу» на правах аренды из «Борнмута», с которым у футболиста подписан долгосрочный контракт.