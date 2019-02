Игроку «Рединга» наступили бутсой на лицо и изуродовали его

Нападающий «Рединга» Нельсон Оливейра получил повреждения лица во время матча Чемпионшипа против «Астон Виллы». Во время встречи в одном из игровых эпизодов форвард «Рединга» оказался на газоне, уступив в борьбе за мяч игроку «Астон Виллы» Тайрону Мингсу. В попытке переступить через упавшего соперника, Мингс попал Оливейре бутсой по лицу.

Nelson Oliveira after Tyrone Mings (accidentally) stood on his face... pic.twitter.com/dnNhk7kzpR