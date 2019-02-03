ПСЖ без Неймара. Бразилец и влияние на результаты

сегодня, 15:15

Сегодня у парижан матч с «Лионом», скоро две игры с МЮ , все поединки бразилец пропустит. «Соккер.ру» выясняет, насколько форвард важен.

78 % французских фанатов футбола считают, что Неймар «слишком часто подвергает себя опасности, провоцируя защитников соперника». Похоже, пора встать на сторону Неймара. Форвард издевается над оборонцами финтами – это очевидно.

Но предлагаете запретить техничный футбол, если костоломы считают его «провокацией»? И сразу надо разграничить, чтобы не уподобляться тем, кто вешает один ярлык вместо нескольких. Неймар – роскошный футболист. В ПСЖ успел забить 48 мячей, отдал 24 ассиста, в среднем 1.36 голевых действия за матч.

Нравится вам его поведение или нет, но это большой мастер, который был успешен в Ла Лиге, побьет рекорд Пеле по голам за сборную, да и во Франции хорош. Но есть одна большая разница между «Барселоной» и ПСЖ . Во Франции за ним начали охоту. Форвард среди лидеров по заработанным фолам в топ-5, а если сравнивать с Месси и Роналду – Неймара бьют намного чаще.

Низкопробные защитники Лиги 1 пробуют покалечить бразильца, но редко попадают, ведь он быстрее. При этом наглость фолов не отменяет привычки Неймара реветь, жаловаться и симулировать при малейшей возможности. Но последняя травма, которая может стоить ПСЖ десятков миллионов евро – если вылетят от МЮ , во многом на совести арбитра матча ПСЖ и «Страсбура» Йоана Амеля.

Только слабый судья позволил бы Моатазу Земземи трижды подряд нарушить правила против Неймара без свистка. Бразилец на удары, к слову, не реагировал, шел дальше с мячом, но в результате неудачно оступился. Сломал ту самую кость, что годом ранее. Раньше хватал красные карточки в районе 11 марта – день рождения любимой сестры Рафаэллы всегда празднует в семейном кругу, а теперь повтор травм.

Но сломать специально маленькую кость сложно, чтобы успеть на празднество. Неймару просто не повезло. Зато в ПСЖ , в отличие от врачей сборной Бразилии, настояли на консервативном лечении без операции. Значит, пропустит примерно два с половиной месяца вместо всего остатка сезона. Но еще посмотрим, сможет ли ПСЖ до конца апреля быть в списке претендентов на победу в ЛЧ .

Симуляции Неймара его защищают?

По мнению отца футболиста, симуляции сына – «защита от повреждений». Слабая теория, ведь мастеровитые симулянты, начиная от Джеррарда и молодого Роналду, и заканчивая сейчас Салахом или самим Неймаром, сравнительно редко попадали в лазарет именно потому, что не «рисовали» нарушение.

Валятся на газон в поисках свистков арбитров, а не от страха ударов. Травмы часто обходят стороной Роналду в зрелом возрасте, когда ныряет намного, намного реже. Признавая, что некоторые соперники Неймара в Лиге 1 настолько низкого уровня уважения к себе, что откровенно бьют его по ногам, стоит возразить, что от травм нарисованные фолы его никогда не спасали.

Но почему немало повреждений? Довольно хрупкий мужчина. Месси ниже, но связки и кости крепче, а бразилец худой и не развился физически так, как многие современные футболисты его класса. Салах низкий, но крепыш, а Жуниор вместо работы в зале предпочитал вечеринки с актрисами, моделями и певицами. А другие форварды работают над собой.

Например, про физическую готовность старика Златана можно не начинать – физика как у обладателя черного пояса. Неймар же просто немного ленивый, да и вряд ли когда-то сменит методы подготовки так, чтобы удивить мощным торсом или ногами. С другой стороны, и тренеры, и футболист боятся, что если загнать Жуниора в зал – потеряет скорость. Но этот стереотип уже не сработал с Роналду. Фергюсон его откормил, а медленным Криштиану после этого не стал.

Кавани и Мбаппе сами в ЛЧ справятся?

В Лиге 1, в двух кубковых турнирах во Франции и ЛЧ бразилец забил 21 мяч и отдал 6 голевых передач в текущем сезоне. Осталось выяснить, когда именно забивал. Ведь хет-трик при счете 2:0 в пользу своей команды – подарок самому себе и фанатам, не коллективу, который и без тебя победил.

Из 17 побед, которые одержал ПСЖ с Неймаром на поле, в 13 случаях можно мысленно убрать голы и пасы бразильца из окончательного результата матча, но у парижан останется перевес в три очка. Конечно, некоторые из его решений бывают решающими. Например обеспечивают итоговую победу, как против «Ливерпуля». Или помогают одержать ничью, как стартовый гол с «Бордо».

Но у ПСЖ 15 из 17 побед с разницей от двух до девяти мячей с Неймаром на поле, и редко все завязано именно на голах и пасах бразильца. Правда он, как знают в Париже после легендарных игр с «Барселоной», может драться, когда и Месси сдался. Но если у Жуниора нет поддержки – как случилось на ЧМ -14 и ЧМ -18, то далеко не все поединки проводит в мантии Супермена, готового забивать именно победные мячи.

Когда карнавал уже начался, Неймар обязательно пойдет в пляс. В атакующий ритм попадает изумительно, с мячом творит невероятные вещи, по праву не просто считается, а является звездой мирового футбола. Но в сухом остатке у нас парень, которому было мало зарплаты в «Барселоне», а выбрал Францию не потому, что Лига 1 – лучший чемпионат мира.

Судя по всему, часто жаловался каталонским друзьям, что Париж плохой, а местная лига – скучная. Так и есть, ПСЖ слишком просто даются победы с большой разницей в счете. Сегодня матч против «Лиона» в гостях, но только отношение «ткачей» к поединку может помочь не превратить его в погоню за дежурной победой фаворита. Парижане намного сильнее всех в этой песочнице с Неймаром или без него.

Самый важный итог оценки влияния форварда – оказывается, что у бразильца маловато решающих мячей за ПСЖ и вообще, и в самых сложных случаях. У Кавани и Мбаппе достаточно мастерства, чтобы достойно представить команду против непростого соперника в лице МЮ . А про бразильца вспомнят, только если поединки сложатся для фаворита неудачно. Но на поле также будет Ди Мария, у которого свои счеты с англичанами. И Дракслер будет, и другие звезды, вроде Алвеса.

Также отсутствие Неймара – хороший повод для Тухеля навести порядок в центре поля. Ведь можно ставить на одного атакующего игрока меньше. А впереди два форварда из первой десятки лучших на планете. Конечно, трио бразильца, уругвайца и француза смотрится вместе эффектно. Зато травма позволяет в боевых условиях протестировать игру без Неймара. Не верится, что нападающий задержится в Париже надолго, а это значит, что ПСЖ должен учиться играть сложные матчи без него.

В 27 лет – исполнится на днях 5 февраля, Неймар так и остается футболистом, который почти что понял, как играть в стиле Роналдиньо, Кака, Месси или Роналду лучших сезонов. Почти понял, и ни разу стабильно не сыграл. Ведь из-за травм, собственного отношения или ошибок команд потерял немало возможностей закрепиться на третьем месте в списке лучших футболистов планеты, и никому его не отдавать годами.

Учитывая возраст, скорее Мбаппе доберется до самой вершины. Так что не стоит переоценивать травму Неймара, если говорим о задачах ПСЖ . Очень жаль, что он не сыграет с МЮ , вывеска противостояния теряет известное лицо. Но анализ показывает, что в Париже явно не команда одного футболиста. И это их плюс, а не минус. Минусом является уровень соперников по Лиге 1. Восхищаясь погромами парижан в домашних турнирах, полезно не забывать, что ни разу даже в полуфинале ЛЧ пока не играли.