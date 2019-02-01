38-летний робот снова в деле

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В волне зимних трансферов, которая накрыла Европу к концу января, особняком стоит один. «Соккер.ру» - о переходе Питера Крауча в «Бернли».

Когда говорят о 38-летнем футболисте, как правило имеют в виду какого-нибудь начавшего седеть защитника, многоопытного вратаря или на крайний случай итальянца – у них там все отличаются игровым долголетием. Но есть свой старожил и в Англии, который даже не подает признаков того, что собирается завершать карьеру. Питер Крауч как раз 30 января отметил свое 38-летие и с высоты своих 201 сантиметров роста уверенно смотрит вперед, в Премьер-Лигу, из которой ненадолго вылетел вместе со «Сток Сити».

Любопытно, что ровно год назад английская пресса вовсю сватала гиганта в «Челси», который был в отчаянии и искал себе высокого центрфорварда. И тогдашний тренер «синих» Антонио Конте, знающий как истинный итальянец цену возрасту, вроде как с симпатией относился к игре Крауча, который сам в этот трансфер, конечно, не верил:

Я не ожидал увидеть свое имя в одной строке с „Челси“. Полагаю, что это были просто предположения журналистов. Конечно, приятно, когда твое имя связывают с клубом, которому ты симпатизируешь с детства. Никогда никаких переговоров с „Челси“ у меня не было. Я слышал, что Антонио Конте восхищается моей игрой, но я сконцентрирован на выступлениях за „Сток Сити“.

Перед этим, кстати, Крауч продлил контракт со «Сток Сити». Каждому, наверное, хотелось бы, чтобы тренер о нем так отзывался в 36 лет, как это тогда сделал Марк Хьюз, комментируя подписание договора как раз до 2019 года:

Питер был в „Сток Сити“ дольше, чем в любом другом клубе. Мне кажется, что это говорит о многом. Крауч всегда серьезно воспринимал нашу команду, точно так же, как и мы его. Питер еще многое может предложить клубу. Несмотря на то, что ему 36 лет, он до сих пор оказывает серьезное влияние на игру „Сток Сити“ и неоднократно доказывал это.

Крауч никогда не был супербомбардиром или каким-то сверхрезультативным игроком. Но в каждой команде он оставляет заметный след, его появление на поле, его игра всегда вносит коррективы в тот футбол, который происходит на газоне. Потому что невозможно не учитывать самый главный и весомый фактор игры Крауча – его рост и умение действовать на втором этаже, умение выбирать позицию.

Само присутствие Крауча на поле дает совершенно особые задачи защитникам соперника. Поэтому не самое большое количество голов форвард заменял полезной работой на команду. Его скидки и само по себе отвлечение обороны противника не раз давали эффект. А поиграть Краучу довелось во многих командах, в том числе топовых. Безусловно, главным его клубом был «Ливерпуль». Попутешествовав по Англии и даже заглянув в Швецию, Крауч не мог себя проявить долгое время, не мог найти применение своему специфическому мастерству и таланту.

Раскрыться удалось в «Саутгемптоне», куда Питер в 2004 году перешел из «Астон Виллы» всего за 3 миллиона евро. За «святых» он сыграл один сезон, который стал самым результативным для него в чемпионате Англии за всю карьеру. В 26 матчах Крауч отличился 12 голами, его игра ставила в тупик оборону соперников, которые не знали, как противостоять этому высоченному парню. «Ливерпуль» тут же заинтересовался Краучем и подписал его через год уже за 10,5 миллиона евро.

Был замечен Крауч и тренерским штабом сборной Англии, в которой оказался в 2005 году. Кстати, многие помнят его больше даже в национальной команде, где он играл до 2010 года и был плодотворен, потому что в 42 матчах забил 22 мяча – ни в одном из клубов у него не было такого хорошего соотношения матчей и голов. Стиль сборной подошел Краучу идеально, но не все тренеры умеют и готовы работать с футболистом такой формации, поэтому стать большой звездой Англии на долгие годы Крауч не мог.

В «Ливерпуле» он провел три сезона, запомнившись уже большему кругу любителей футбола, хотя поначалу голами не радовал, проведя почти два десятка первых игр за «красных» без забитых мячей. Кто тогда, смотря матчи чемпионата Англии, не показывал пальцем на высоченную фигуру Крауча, если видел его впервые. Крауч забивал не так много, но его голы часто оказывались очень важными.

И все же уже третий сезон в «Ливерпуле» получился скомканным, поскольку усилилась конкуренция в атаке, и тренеры хотели строить игру «красных» немного по-другому, без учета характеристик Крауча. Все же под нестандартного игрока нужно подстраиваться. Его продолжали видеть «столбом», несмотря на достаточно неплохую технику работы с мячом внизу для такого высокого парня.

Его размашистые движения во время дриблинга – зрелище незабываемое и нередко было эффективным. «Портсмут» в итоге купил Крауча за рекордные для него 13,7 миллиона евро. Один сезон Питер провел в этой команде, играл регулярно – больше, чем где-либо, тут команда уже была заточена под его футбол.

Отплатил качественной игрой, и уже «Тоттенхэм» решил вернуть себе Крауча, спустя много лет. Ведь Питер начинал карьеру именно в системе «шпор», даже заключил первый профессиональный контракт с ними, но в первый заход поиграть не довелось. За два сезона в «шпорах» забивал Крауч не так много, однако играл все так же ярко и запомнился многим. Были у него хет-трики, были важнейшие голы, которые помогли «Тоттенхэму» пробиться в Лигу чемпионов. Тогда это было большое достижение для клуба.

Однако «шпоры» перестраивались, и Краучу пришлось посторониться. Он отправился в «Сток Сити» за рекордные тогда для «гончаров» деньги – 11,3 миллиона евро. Эта глава самая длинная в карьере Крауча, который добросовестно пахал за «Сток» с 2011 года по сей день. Правда, неуклонно снижалось его игровое время.

В нынешнем сезоне уже в Чемпионшипе Крауч принял участие в 23 матчах, но только дважды появлялся в стартовом составе. Забил лишь один гол. Но его фигура по-прежнему привлекает внимание, поэтому тренерский штаб «Бернли» решил воспользоваться помощью Крауча во второй части сезона и использовать его богатый опыт и специфический стиль в борьбе за выживание.

Так оригинально «Бернли» объявил о трансфере, напомнив одну из главных фишек Крауча – празднование голов танцем робота. Многие люди, склонные поностальгировать, захотят еще в нынешнем сезоне увидеть этот танец хоть разок. 38-летний робот еще способен попылить в Премьер-Лиге, где звездой он никогда не был, но запомнился всем.