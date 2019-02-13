Яшин - лучший вратарь в истории футбола по версии France Football

«Соккер.ру» симпатичен «Ливерпуль», но есть ощущение, что «красные» безвозвратно

Суд продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля. «Соккер.ру»

Фанаты «Зенита», «Спартака» и ЦСКА часто спорят, за кого стыдно? «Соккер.ру»