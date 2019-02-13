Яшин - лучший вратарь в истории футбола по версии France Football

Журнал France Football назвал список лучших вратарей за всю историю футбола.
Полностью список лучших вратарей выглядит следующим образом:
1. Лев Яшин (СССР)
2. Гордон Бэнкс (Англия)
3. Дино Дзофф (Италия)
4. Джанлуиджи Буффон (Италия)
5. Мануэль Нойер (Германия)
6. Петер Шмейхель (Дания)
7. Зепп Майер (ФРГ)
8. Икер Касильяс (Испания)
9. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
10. Питер Шилтон (Англия)
Вчера ушел из жизни легендарный голкипер сборной Англии Гордон Бэнкс.
Даже в Формуле-1 раньше были целые поколения британцев (правда, половина шотландцы были))) ), а сейчас без перехайпленного Хэмильтона Великобритания осталась бы вообще вне королевских гонок =)
Даже в Формуле-1 раньше были целые поколения британцев (правда, половина шотландцы были))) ), а сейчас без перехайпленного Хэмильтона Великобритания осталась бы вообще вне королевских гонок =)
Заграница нам быдлу всегда безвозмездно помогала, руководствуясь не алчностью, а высокими материями бытия)
Заграница нам быдлу всегда безвозмездно помогала, руководствуясь не алчностью, а высокими материями бытия)
Даже наглосаксы в его честь город Юзовкой назвали, но умные люди потом в Сталино переименовали, а затем в Донецк.
Даже наглосаксы в его честь город Юзовкой назвали, но умные люди потом в Сталино переименовали, а затем в Донецк.
Насколько я помню, у англичан, вратари всегда какие-то тупые!
Насколько я помню, у англичан, вратари всегда какие-то тупые!
Чемпион Англии: 1978
Обладатель Кубка Лиги: 1978, 1979
Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1978/79, 1979/80
Обладатель Суперкубка Европы: 1979
Флаг Англии Сборная Англии
Участник чемпионатов мира: 1982, 1986, 1990
Участник чемпионатов Европы: 1980, 1988
Чемпион Англии: 1978
Обладатель Кубка Лиги: 1978, 1979
Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1978/79, 1979/80
Обладатель Суперкубка Европы: 1979
Флаг Англии Сборная Англии
Участник чемпионатов мира: 1982, 1986, 1990
Участник чемпионатов Европы: 1980, 1988
Все англичашки днари.
Все англичашки днари.
Голешник в ворота немчуры в 1966 липовый. За это наглосаксы и прокляты - теперь им победы не видать. Аха-ха)
Голешник в ворота немчуры в 1966 липовый. За это наглосаксы и прокляты - теперь им победы не видать. Аха-ха)
Но в Реал он показывает чего стоит!
В самые отчаянные моменты спасает команду!!!
Щас из-за денег пиара ставят Дыртуа в основу, но он намного хуже, чем Навас!!!
Но в Реал он показывает чего стоит!
В самые отчаянные моменты спасает команду!!!
Щас из-за денег пиара ставят Дыртуа в основу, но он намного хуже, чем Навас!!!
Достойная компания!
Достойная компания!
Ну и где рекордсмен ЛЧ который пропускал 13 лет?
Ну и где рекордсмен ЛЧ который пропускал 13 лет?