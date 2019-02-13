Яшин - лучший вратарь в истории футбола по версии France Football

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Аякс -:-  Реал 3.65 3.8 2.05
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Боруссия Д 2.2 3.3 3.4
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен  Сент-Этьен 2:1  Страсбур 1.03 18 50
21:30 72’  Кан 0:0  Нант 3.9 2.65 2.35
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 32 тур 1 X 2
22:45 12’ Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 0:0 Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.05 3.6 3.25
22:45 13’ Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 1:0 Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.25 2.5
22:45 12’ Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 0:1 Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 4.7 3.4 1.75
22:45 14’ Логотип футбольный клуб УиганУиган 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.75 3.1 2.55
22:45 13’ Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 0:0 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2 3.25 3.75
22:45 12’ Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 0:0 Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1.47 4 6.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.6 3.1 2.7
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 0:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Макара (Амбато)Депортиво Макара 2:1 Логотип футбольный клуб Гуабира (Монтеро)Гуабира - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс 0:2 Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 2:3 Логотип футбольный клуб Спартак Юр (Юрмала)Спартак Юр - - -
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2:1 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 1.7 3.6 4.6
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 5:1 Логотип футбольный клуб Санднес УльфСанднес Ульф - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае 1:0 Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел - - -
16:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк 4:2 Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах - - -
16:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин 0:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
16:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ансар (Медина)Аль-Ансар 2:1 Логотип футбольный клуб Аль-Адалх (Аль-Ахса)Аль-Адалх - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаерХаер 0:2 Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм 1:0 Логотип футбольный клуб Аль-Батен (Хафар-аль-Батен)Аль-Батен - - -
18:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак 3:4 Логотип футбольный клуб Аль-Файсали (Хармах)Аль-Файсали - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 1:3 Логотип футбольный клуб СьонСьон 4.9 2.2 2.45
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Яшин - лучший вратарь в истории футбола по версии France Football

сегодня, 21:59

Журнал France Football назвал список лучших вратарей за всю историю футбола.

Полностью список лучших вратарей выглядит следующим образом:

1. Лев Яшин (СССР)

2. Гордон Бэнкс (Англия)

3. Дино Дзофф (Италия)

4. Джанлуиджи Буффон (Италия)

5. Мануэль Нойер (Германия)

6. Петер Шмейхель (Дания)

7. Зепп Майер (ФРГ)

8. Икер Касильяс (Испания)

9. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)

10. Питер Шилтон (Англия)

Вчера ушел из жизни легендарный голкипер сборной Англии Гордон Бэнкс.

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Все комментарии
Palex
Palex
   148 / 842
сегодня в 23:00
Оливер Кан,как минимум в пятерке должен быть,а его даже в десятке нет.Не порядок.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил LOpp
   3 / 842
сегодня в 22:58
Не фану команды с Диканем Десяткиным, Селиховым Семиховым, Ребровым Штанголизом, Максименко Мыло в бане об этом говорить. Акинфееву до Буффона, как этим до Рыжикова или хандановича. Гыгыгы.
Palex
Palex ответил ColdSun1995
   148 / 842
сегодня в 22:58
все так пишут про Яшина, хотя его игры даже не видели :)))
Причем Яшин еще и косячил, мама не горюй.
Mаэстро
Mаэстро ответил Волшебный Палец Перотти
сегодня в 22:57
Ну конечно, аха-ха) Заграница нам быдлу всегда безвозмездно помогала, руководствуясь не алчностью, а высокими материями бытия)
найди в инете картину айвазовского "Раздача продовольствия"
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 842
сегодня в 22:57
Лев первый, а остальное все субъективно!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Волшебный Палец Перотти
   3 / 842
сегодня в 22:57
Была талантливая нация, Диккенс, Шекспир, Моэм, сейчас на рождение таких людей там шансов меньше, чем в Палау или Буркина-Фасо))) Нация, написавшая Ромео и Джульетту и Властелина Колец, теперь не сподобилась на большее, чем Харя Попер.

Даже в Формуле-1 раньше были целые поколения британцев (правда, половина шотландцы были))) ), а сейчас без перехайпленного Хэмильтона Великобритания осталась бы вообще вне королевских гонок =)
Тага Дага
Тага Дага
   306 / 842
сегодня в 22:55
Хороший список, достойные, Шилтона помню,как Марадона забивал ему,ну вместо Ван дер Сара можно было поставить Рината Дасаева,лучшего вратаря мира 1988 года...таких вратарей сейчас просто нет.
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Mаэстро
   301 / 842
сегодня в 22:54
ну то что он что то воровал это ватные басни
Ну конечно, аха-ха)
Заграница нам быдлу всегда безвозмездно помогала, руководствуясь не алчностью, а высокими материями бытия)
Mаэстро
Mаэстро ответил Волшебный Палец Перотти
сегодня в 22:52
Не Донецк основал, а только шахту - наши ресурсы воровал, при этом наши люди на него за гроши работали.
ну то что он что то воровал это ватные басни
edubokom
edubokom ответил 95-shishani-95
сегодня в 22:47
Согласен. Касильяса поменять местами с Нойером. И вместо Нойера Дасаева. По другим спорить не хочется. Вариантов очень много. Но на мой взгляд из ныне играющих кандидаты в десятку Буффон и Касильяс
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Mаэстро
   301 / 842
сегодня в 22:44
если что донецк основал британец джон хьюз)))
И не Хьюз, а ЮЗ.
Даже наглосаксы в его честь город Юзовкой назвали, но умные люди потом в Сталино переименовали, а затем в Донецк.
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил cheerful
   301 / 842
сегодня в 22:43
Почему в этой десятке нет Оливера Кана?
Потому что эта десятка такая же липовая, как и трофеи интера. Аха-ха)
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Mаэстро
   301 / 842
сегодня в 22:42
если что донецк основал британец джон хьюз)))
Не Донецк основал, а только шахту - наши ресурсы воровал, при этом наши люди на него за гроши работали.
cheerful
cheerful
   802 / 842
сегодня в 22:40
Почему в этой десятке нет Оливера Кана?
LOpp
LOpp
   11 / 842
сегодня в 22:39
А где Игорёк пропущу между ног?
Mаэстро
Mаэстро ответил Волшебный Палец Перотти
сегодня в 22:38
На заборе тоже написано) Все англичашки днари.
если что донецк основал британец джон хьюз)))
13 RUS
13 RUS
   418 / 842
сегодня в 22:37
Под номером 7 семьлихов должен стоять
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Волшебный Палец Перотти
   90 / 842
сегодня в 22:35
На заборе тоже написано) Все англичашки днари.
Да)
Насколько я помню, у англичан, вратари всегда какие-то тупые!
ошалевший
ошалевший
   337 / 842
сегодня в 22:35
матайте на ус немытые плакатчики
Foxes
Foxes
   258 / 842
сегодня в 22:34
Питер Шилтон является обладателем мирового рекорда по наибольшему количеству официальных матчей в карьере (1391 матч), а также рекордсменом по количеству матчей, проведённых в чемпионате Англии (1005 матчей).

Чемпион Англии: 1978
Обладатель Кубка Лиги: 1978, 1979
Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1978/79, 1979/80
Обладатель Суперкубка Европы: 1979
Флаг Англии Сборная Англии

Участник чемпионатов мира: 1982, 1986, 1990
Участник чемпионатов Европы: 1980, 1988
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Scuderia Ferrari
   90 / 842
сегодня в 22:33
Дыр Хея и Крысуа даже в топ300 не должны быть. Джанаев ну просто ничем не хуже.
Разве я сказал, что они должны быть там?)
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил 95-shishani-95
   301 / 842
сегодня в 22:33
Прикинь, судя по списку, оказывается у них когда-то были норм вратари))
На заборе тоже написано)

Все англичашки днари.
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Scuderia Ferrari
   301 / 842
сегодня в 22:32
Бэнкс ещё ладно, чемпион мира, а что такое шилтон?
Он такой же картонный чемпион, как и интер. Аха-ха)
Голешник в ворота немчуры в 1966 липовый. За это наглосаксы и прокляты - теперь им победы не видать. Аха-ха)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Волшебный Палец Перотти
   90 / 842
сегодня в 22:31
Англичане в списке лучших это смех)
Прикинь, судя по списку, оказывается у них когда-то были норм вратари))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Волшебный Палец Перотти
   3 / 842
сегодня в 22:31
Бэнкс ещё ладно, чемпион мира, а что такое шилтон?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 95-shishani-95
   3 / 842
сегодня в 22:30
Дыр Хея и Крысуа даже в топ300 не должны быть. Джанаев ну просто ничем не хуже.
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
   301 / 842
сегодня в 22:24
Англичане в списке лучших это смех)
95-shishani-95
95-shishani-95
   90 / 842
сегодня в 22:24
Кейлор Навас не хуже многих из этого списка, если не лучше! Просто он не играет в сильной сборной, как Буффон и Нойер к примеру, чтоб стать чемпионом мира!
Но в Реал он показывает чего стоит!
В самые отчаянные моменты спасает команду!!!
Щас из-за денег пиара ставят Дыртуа в основу, но он намного хуже, чем Навас!!!
particular
particular
   26 / 842
сегодня в 22:20
Дааа... А из нынешних наших воротчиков и отдалённо никого нет, кто бы имел подобное признание...
Достойная компания!
Гром 222
Гром 222
   796 / 842
сегодня в 22:15
Шмейхель должен быть на втором месте,. Буффона там быть не должно, Де хея лучше.
Ну и где рекордсмен ЛЧ который пропускал 13 лет?
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