Черчесов наблюдал за матчем «Арсенал» Тула - «Торпедо-БелАЗ»

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 4.5 3.6 1.8
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Эйбар -:-  Хетафе 2 3.2 4.1
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Фрозиноне 1.11 9 24
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Аугсбург -:-  Бавария 13.5 7.5 1.22
Франция. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Ним -:-  Дижон 1.8 3.7 4.4
22:45 сегодня  Лион -:-  Генгам 1.3 5.5 9.8
Австралия. А-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1:1 Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 1.45 3.55 10
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 3:1 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 3.55 3.55 1.93
Албания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб КукесКукес - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 1.67 3.7 5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 5.6 1.85 2.9
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1.25 5.7 11
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз -:- Логотип футбольный клуб МехеленМехелен 6 4.3 1.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:30 71’ Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея 0:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 27 14 1.03
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 3 3.5 2.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.15 3.1 3.55
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2.45 3.3 2.75
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 0:4 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Харас Эль-Ходуд (Александрия)Харас Эль-Ходуд 2:2 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Араб Контракторс (Каир)Араб Контракторс -:- Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Секция (Нес-Циона)Секция 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Икс (Иксал)Хапоэль Икс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль М (Марморек)Хапоэль М 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ИН (Рамат-ха-Шарон)Хапоэль ИН - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль РЛ (Ришон ЛеЗион)Хапоэль РЛ 1.25 4.7 15
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль АкреХапоэль Акре 0:0 Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 1.7 3.1 6
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс -:- Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити -:- Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.1 3.1 3.6
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият 1:2 Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли 6.2 1.55 3.6
19:10 45’ Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания 2.05 3.7 3.1
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
Колумбия. Примера А 2019, 14 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 1.27 4.2 24
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид (Уэд-Зем)Рапид -:- Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Роял Пари (Санта-Крус-де-ла-Сьерра)Роял Пари 2:1 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс 1:1 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб ХвидовреХвидовре - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 0:5 Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 1:1 Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 2.8 2.3 3.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 3:1 Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 5:0 Логотип футбольный клуб Чихура (Сачхере)Чихура - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 0:2 Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 0:2 Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
19:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе 1:0 Логотип футбольный клуб Альта (Alta )Альта - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сирианска (Сёдертелье)Сирианска -:- Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 2.45 3.5 2.7
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода -:- Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур 2.53 3.6 2.53
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гоу Эхед Иглс (Девентер)Гоу Эхед Иглс -:- Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК Неймеген 1.95 3.8 3.45
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйндховенЭйндховен -:- Логотип футбольный клуб Аякс-2 (Амстердам)Аякс-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МаастрихтМаастрихт -:- Логотип футбольный клуб Утрехт-2Утрехт-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк -:- Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере Сити 2 3.7 3.4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДордрехтДордрехт -:- Логотип футбольный клуб Спарта Рот (Роттердам)Спарта Рот 3.75 4.1 1.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам -:- Логотип футбольный клуб Хельмонд СпортХельмонд Спорт 1.42 5 6.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 -:- Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден Босх - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОссОсс -:- Логотип футбольный клуб Телстар (Вельсен)Телстар 1.73 3.9 4.1
Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З 1.65 3.6 5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 2.5 3 2.9
Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.85 3.35 4.4
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 0:2 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 4:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
19:15 39’ Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 1:0 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:30 67’ Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб 1:0 Логотип футбольный клуб Аль-Вахда (Мекка)Аль-Вахда - - -
20:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Раэд (Бурайда)Аль-Раэд -:- Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад 3.7 3.5 1.9
Сербия. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 3:0 Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЭлазигспорЭлазигспор 1:1 Логотип футбольный клуб Генчлербирлиги (Анкара)Генчлербирлиги - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 3.8 3.4 1.95
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун -:- Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро -:- Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли -:- Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун 3.4 3.65 1.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Нэви Сефн-Друидс (Сефн Моур)Нэви Сефн-Друидс -:- Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 2.55 3 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.5 3.8 7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 1.65 3.5 5.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 2.25 3 3.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.45 2.9 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 3.7 2.9 2.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 3.3 3.1 2.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 2.1 2.9 4
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг -:- Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.15 7 16
Чехия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 2.15 3.3 3.2
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Черчесов наблюдал за матчем «Арсенал» Тула - «Торпедо-БелАЗ»

сегодня, 18:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 2Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗМатч завершен

Тульский «Арсенал» уступил белорусскому клубу «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче.

«Арсенал» - «Торпедо-БелАЗ​» 0:2 (0:2)

Голы: Соловей 11, Горбачик 20

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш 46), Беляев (Коне 46), Григалава, Володько (Альварес 46), Бакаев, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов (Лесовой 46), Ткачев (Хлусевич 89), Кангва (Аджоев 60)

«Торпедо-БелАЗ»: Горбунов (Бушма 46), Щербо, Гайдучик (Лукашевич 88), Боргес (Аффи 46), Левицкий (Бегунов 64), Букорач (Николаевич 73), Хачатурян (Краснов 83), Соловей (Котляров 46), По (Мышенко 59), Горбачик (Климович 46), Обрадович (Юсов 46)

Предупреждения: Мирзов 14, Хачатурян 22, Ткачев 31, Букорач 31, Григалава 34, Климович 78, Мохаммед 80

Удаления: Мирзов 41, Горбачик 41, Ткачев 88

Интересно, что за матчем наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В предыдущем контрольном поединке туляки сыграли вничью со шведским «Кальмаром».

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«Шахтер» сыграл вничью с «Айнтрахтом», проведя матч в меньшинстве
Сегодня, 00:56 ВидеоКомментарии38
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beefs
beefs
   139 / 862
сегодня в 19:46
Выбирает себе игроков для сборной - отбор в Европу
волгoдoн
волгoдoн
   28 / 862
сегодня в 19:45
шаболдается таракан от безделья,или имитируя бурную деятельность)
EAGuar As
EAGuar As
   89 / 862
сегодня в 19:35
Обидно что проиграли , но это только товарняк .
mihaluch
mihaluch
   68 / 862
сегодня в 19:28
Своих для сборной уже не хватает, надо перспективных бульбашей присмотреть.
cska plus
cska plus
   12 / 862
сегодня в 19:20
Хрен его туда понёс.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
   73 / 862
сегодня в 19:11
Скоро по детским площадкам шариться будет.
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