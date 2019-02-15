Черчесов наблюдал за матчем «Арсенал» Тула - «Торпедо-БелАЗ»

Тульский «Арсенал» уступил белорусскому клубу «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче.
«Арсенал» - «Торпедо-БелАЗ» 0:2 (0:2)
Голы: Соловей 11, Горбачик 20
«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Хагуш 46), Беляев (Коне 46), Григалава, Володько (Альварес 46), Бакаев, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов (Лесовой 46), Ткачев (Хлусевич 89), Кангва (Аджоев 60)
«Торпедо-БелАЗ»: Горбунов (Бушма 46), Щербо, Гайдучик (Лукашевич 88), Боргес (Аффи 46), Левицкий (Бегунов 64), Букорач (Николаевич 73), Хачатурян (Краснов 83), Соловей (Котляров 46), По (Мышенко 59), Горбачик (Климович 46), Обрадович (Юсов 46)
Предупреждения: Мирзов 14, Хачатурян 22, Ткачев 31, Букорач 31, Григалава 34, Климович 78, Мохаммед 80
Удаления: Мирзов 41, Горбачик 41, Ткачев 88
Интересно, что за матчем наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
63' За ходом встречи по доброй традиции наблюдает тренерский штаб сборной России. pic.twitter.com/JnWU1v22nz— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 15 февраля 2019 г.
В предыдущем контрольном поединке туляки сыграли вничью со шведским «Кальмаром».