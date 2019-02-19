ЦСКА одержал победу над испанским клубом «Картахена»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Бавария - - -
23:00 сегодня  Лион -:-  Барселона 4.85 3.9 1.73
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
16:00 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Динамо Зб (до 19) (Загреб)Динамо Зб (до 19) 1:1
(5:4 п.) 		Логотип футбольный клуб Локомотив М (до 19) (Москва)Локомотив М (до 19) - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Герта (до 19) (Берлин)Герта (до 19) 2:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (до 19) (Париж)ПСЖ (до 19) - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) 3:1 Логотип футбольный клуб Монако (до 19)Монако (до 19) - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (до 19) (Салоники)ПАОК (до 19) 0:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (до 19) (Лондон)Тоттенхэм (до 19) - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.55 3.2 2.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.75 3.3 2.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.7 3.7 4.8
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 9 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.65 3.7 5.2
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.47 4.2 6
Англия. Лига Один 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.1 3.35 3.4
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.45 3.2 2.85
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1.72 3.65 4.9
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 3.2 3.45 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 2:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 2.55 2.9 3
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:0 Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.4 4.3 8
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 3:2 Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 9.5 3.2 1.5
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 1:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 2.3 1.8 11
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 2:1 Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.25 6 9
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 3:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:0 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 2.25 3.15 3.15
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 2:0 Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна 2:1 Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 4:2 Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 3:1 Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:1 Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Павлодар)Иртыш - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 2:1 Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб 2.7 1.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:1 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1.28 5.5 8.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:1 Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотиви Тб (Тбилиси)Локомотиви Тб 11 3.2 1.48
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:1 Логотип футбольный клуб Тобол (Костанай)Тобол - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 3:0 Логотип футбольный клуб Нымме Калью (Таллин)Нымме Калью - - -
20:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб КарлскронаКарлскрона - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КартахенаКартахена 1:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс -:- Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм 1:3 Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Моджзел (Аль-Маджмаах)Аль-Моджзел 2:1 Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
16:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах 0:1 Логотип футбольный клуб ХаерХаер - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха 1:0 Логотип футбольный клуб НайранНайран - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс 1:1 Логотип футбольный клуб Полокване СитиПолокване Сити - - -
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ЦСКА одержал победу над испанским клубом «Картахена»

сегодня, 21:57
КартахенаЛоготип футбольный клуб Картахена1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА обыграл «Картахену» в товарищеском матче.

ЦСКА - «Картахена» 3:1 (2:0)
Голы: Сигурдссон 19, Сигурдссон 37, Ахметов 90 - Каррильо 55

Состав ЦСКА: Помазун, Набабкин (Ефремов 46), Фернандес (Чернов 67), Магнуссон, Бекао (Тикнизян 67), Дзагоев (Бистрович 16), Ахметов, Влашич, Обляков (Бийол 54), Сигурдссон, Чалов (Нисимура 67).

Ранее «Крылья Советов» в товарищеском матче сыграли вничью с клубом «Лиепая» из Латвии.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 823
сегодня в 22:29
Картахена похожа на нашего временного лидера,тоже трешку любит
particular
particular
   4 / 823
сегодня в 22:25
Лучше победами, чем ничейками, сопровождать предсезонную подготовку..:))
Лакшери
Лакшери
   47 / 823
сегодня в 22:24
Картахена ) кто то по родине соскучился . В след сезоне гончар Батэ в рпл приведет, а коней в белорусь картахену удобрять
Озеров
Озеров
   206 / 823
сегодня в 22:23
Действительно не Мура
Озеров
Озеров
   206 / 823
сегодня в 22:23
«Картахена» – футбольный клуб из города Картахена, Испания. Команда выступает во втором дивизионе страны – Сегунде. Клуб был создан в 1995 году. Домашние встречи «Картахена» проводит на стадионе «Картагонова» вместительностью 15 105. В сезоне 2008–2009 клуб стал чемпионом в третьем дивизионе страны – Сегунде Б – в своей группе и первый раз за время своего существования получил путевку во второй дивизион – Сегунду. Тренером клуба является Карлос Риос, президентом – Франсиско Гомес. Основная форма команды белого и черного цветов с желтыми элементами, гостевая – желтая.

Знаменитые футболисты клуба: Норберто Уэсо, Мануэль Альмуния, Унай Эспосито, Мики Роке, Виктор.

В Картахене есть еще один клуб под названием «Картахена ФК». Его создали в 1919 году, и сейчас он играет в четвертом дивизионе Испании – Терсере. И та, и другая команда играют в формах одинаковых цветов.
mangoх12
mangoх12
   9 / 823
сегодня в 22:20
Проверили резерв , сыгрвли на классе
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире ответил Ваня лучший
   199 / 823
сегодня в 22:12
Соперник, конечно не супер. Хорошая тренировка получилась. Походу ВМГ окончательно выбрал игру в 4 защитника. Посмотрим что будет в сезоне.
    Спартак лучший в мире
    Спартак лучший в мире
       199 / 823
    сегодня в 22:12
    Купленные мячи гинером, хотя все равно стыдно за Зенит
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       146 / 823
    сегодня в 22:07
    ЦСКА с победой, Картахена же не Мура.
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       32 / 823
    сегодня в 22:07
    Соперник, конечно не супер. Хорошая тренировка получилась. Походу ВМГ окончательно выбрал игру в 4 защитника. Посмотрим что будет в сезоне.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       44 / 823
    сегодня в 22:02
    С победой болельщиков ЦСКА. Жаль травмы Алана и, что не забил гол Супер Марио , А момент 100% был. Хороший матч, Картахена это не Мура)))).
    parallels
    parallels
       6 / 823
    сегодня в 22:01
    стыдно за спартак!

    (на случай, если они сюда сунутся)
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