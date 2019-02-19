ЦСКА обыграл «Картахену» в товарищеском матче.
ЦСКА - «Картахена» 3:1 (2:0)
Голы: Сигурдссон 19, Сигурдссон 37, Ахметов 90 - Каррильо 55
Состав ЦСКА: Помазун, Набабкин (Ефремов 46), Фернандес (Чернов 67), Магнуссон, Бекао (Тикнизян 67), Дзагоев (Бистрович 16), Ахметов, Влашич, Обляков (Бийол 54), Сигурдссон, Чалов (Нисимура 67).
Ранее «Крылья Советов» в товарищеском матче сыграли вничью с клубом «Лиепая» из Латвии.
Знаменитые футболисты клуба: Норберто Уэсо, Мануэль Альмуния, Унай Эспосито, Мики Роке, Виктор.
В Картахене есть еще один клуб под названием «Картахена ФК». Его создали в 1919 году, и сейчас он играет в четвертом дивизионе Испании – Терсере. И та, и другая команда играют в формах одинаковых цветов.
Знаменитые футболисты клуба: Норберто Уэсо, Мануэль Альмуния, Унай Эспосито, Мики Роке, Виктор.
В Картахене есть еще один клуб под названием «Картахена ФК». Его создали в 1919 году, и сейчас он играет в четвертом дивизионе Испании – Терсере. И та, и другая команда играют в формах одинаковых цветов.
(на случай, если они сюда сунутся)
(на случай, если они сюда сунутся)