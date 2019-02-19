«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Юношеская Лига УЕФА
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Юношеская Лига УЕФА
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Египет. Премьер-Лига
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Бавария - - -
23:00 сегодня  Лион -:-  Барселона 4.85 3.9 1.7
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
16:00 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Динамо Зб (до 19) (Загреб)Динамо Зб (до 19) 1:1
(5:4 п.) 		Логотип футбольный клуб Локомотив М (до 19) (Москва)Локомотив М (до 19) - - -
18:00 70’ Логотип футбольный клуб Герта (до 19) (Берлин)Герта (до 19) 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (до 19) (Париж)ПСЖ (до 19) - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Монако (до 19)Монако (до 19) - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (до 19) (Салоники)ПАОК (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (до 19) (Лондон)Тоттенхэм (до 19) - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.55 3.2 2.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.75 3.3 2.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.7 3.7 4.8
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 9 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.65 3.7 5.2
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.47 4.2 6
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.45 3.2 2.85
Англия. Лига Один 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.1 3.35 3.4
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1.72 3.65 4.9
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 3.2 3.45 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 2:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 2.55 2.9 3
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:0 Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.4 4.3 8
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 3:2 Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 9.5 3.2 1.5
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 1:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.65 2.7 9.5
18:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 0:0 Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.25 6 9
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 3:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:0 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 2.25 3.15 3.15
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 2:0 Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна 2:1 Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 4:2 Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 3:1 Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:1 Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Павлодар)Иртыш - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб 5.4 2.75 1.87
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 1:1 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.05 3.4 3.35
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:1 Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотиви Тб (Тбилиси)Локомотиви Тб 1.47 4 6.6
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:1 Логотип футбольный клуб Тобол (Костанай)Тобол - - -
18:00 71’ Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 2:0 Логотип футбольный клуб Нымме Калью (Таллин)Нымме Калью - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб КарлскронаКарлскрона - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КартахенаКартахена -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс -:- Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Моджзел (Аль-Маджмаах)Аль-Моджзел -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб ХаерХаер - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха -:- Логотип футбольный клуб НайранНайран - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс -:- Логотип футбольный клуб Полокване СитиПолокване Сити - - -
ГлавнаяНовости

«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом»

сегодня, 18:59
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Оренбург» и «Спартак» сыграли вничью на сборах в Турции.

«Оренбург» - «Спартак» - 1:1 (1:1)
Голы: Деспотович 44 — Луис Адриано 5.

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Ойеволе, Малых, Терехов, Бегич, Афонин (Чиркин 71), Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович.

«Спартак»: Максименко, Боккетти, Джикия (Гапонов 83), Рассказов (Комбаров 76), Айртон, Глушаков (Глушенков 76), Зобнин, Гулиев (Игнатов 87), Ханни (Ломовицкий 87), Луис Адриано (Мелкадзе 76), Зе Луиш (Педро Роша 86).

Предупреждения: Джикия 17, Афонин 48, Боккетти 49, Терехов 49, Андреев 57, Ханни 58, Бегич 58, Зе Луиш 58, Рассказов 61, Чиркин 82. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Рубин» с минимальным счетом уступил «Тоболу»
Сегодня, 19:20 Комментарии3
«Динамо» победило «Ордабасы»
Сегодня, 18:49 Комментарии1
«Локомотив» вылетел из Юношеской Лиги УЕФА
Сегодня, 18:14 Комментарии10
«Динамо» обыграло «Иртыш» в товарищеском матче
Сегодня, 13:01 Комментарии5
«Крылья Советов» переиграли «Колдинг» в товарищеском матче
Сегодня, 12:49 Комментарии1
«Реал» проиграл, Месси принес победу «Барселоне». Итоги 24-го тура Примеры
Сегодня, 01:03 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 19:29
Все покажут официальные игры
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 19:28
Ну и красава Кононов!
Всем мозги запудрил. Закрылся от журналюг, в играх темнит.
Вероятно 3 марта Спам выползет на самый-самый пик формы и начнёт всех рвать.

Только не понятно - второй подряд товарняк, у хрюшек пять ЖК. Рвут и мечут?
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил Shamil79
   1 / 834
сегодня в 19:27
В катарском чемпионате пищевик бы уделали по самое ....
Albasin
Albasin
сегодня в 19:27
Обладатель кубков Тины и Соли опять облажался.
mangoх12
mangoх12
   11 / 834
сегодня в 19:27
очередной позор
Tommy Lee
Tommy Lee
   429 / 834
сегодня в 19:26
Опять у Кононова по 100500 замен, а Глушакова на Глушенкова так просто поржать поменял.
Zenit_84
Zenit_84
   102 / 834
сегодня в 19:25
Никто не победил
Shamil79
Shamil79
   705 / 834
сегодня в 19:25
Спартак чемпион катарского чемпионата
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил Санчо Панса
   161 / 834
сегодня в 19:25
Играли две равных по силе команды! Хотя, Оренбург все же посильнее будет) Так можно сказать о любой команде РПЛ по отношению к пупсикам.
Оренбург играл вполсилы, если не в четверть.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   280 / 834
сегодня в 19:25
Если честно - печальное зрелище ! Кононову - неуд ,с занесением в личное дело ! Нельзя же играть только под мотивацию , нужно и из под палки уметь играть ! Такой СПАРТАК только чувство досады вызывает и никакого просвета ! Кононов - вайа кон диас !
proezd2
proezd2 ответил Санчо Панса
   757 / 834
сегодня в 19:24
не 59 .хехе
Озеров
Озеров ответил NbKA555
   283 / 834
сегодня в 19:23
Весь матч в своей штрафной отстояли,газпром клуб.В физике прибавляют,скорости выросли после предыдущего сбора.Оренбург мог хоть на сборах попробовать сыграть а атаку.Ну да ладно.Едем дальше
У них иные задачи

Два раза за сезон встать раком перед немытыми

А потом устроить трех этажный автобус

Вот и вся игра Оренбурга.
proezd2
proezd2
   757 / 834
сегодня в 19:23
шо то много ЖК.
Санчо Панса
Санчо Панса
   53 / 834
сегодня в 19:23
Играли две равных по силе команды! Хотя, Оренбург все же посильнее будет) Так можно сказать о любой команде РПЛ по отношению к пупсикам.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   73 / 834
сегодня в 19:23
Оренбург просто поддался, уже нет мочи смотреть на горе пупсиков после игры с Мурой.
NbKA555
NbKA555
   747 / 834
сегодня в 19:22
Весь матч в своей штрафной отстояли,газпром клуб.В физике прибавляют,скорости выросли после предыдущего сбора.Оренбург мог хоть на сборах попробовать сыграть а атаку.Ну да ладно.Едем дальше
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил Jum13
   1 / 834
сегодня в 19:19
Вроде Лампочкин, Безбородов, Москалев и прочие из ОПГ Федуна давно наиграны :)
Озеров
Озеров
   283 / 834
сегодня в 19:18
    Jum13
    Jum13
       19 / 834
    сегодня в 19:17
    Всё нормально, не переживайте - спартак судей наигрывал
    oFANATo
    oFANATo
       115 / 834
    сегодня в 19:15
    ОЖИДАЕМО, ОПЯТЬ ПУПСИКИ НЕ СМОГЛИ
    VV V
    VV V
       196 / 834
    сегодня в 19:13
    Хороший результат.....-эта ничья с сильным соперником для Спартака равна победе в "солёном кубке позора" !
    300liteyniy100
    300liteyniy100 ответил ЦСКА Москва навсегда
       526 / 834
    сегодня в 19:13
    Опять отскочил пищевик, как и от Муры!
      Jum13
      Jum13
         19 / 834
      сегодня в 19:13
      О - очередная ничья Муры отрапиженой. Поздравляю!
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
         9 / 834
      сегодня в 19:09
      В десять раз больше ваших нападающих за последние три четыре месяца
      viv
      viv
         81 / 834
      сегодня в 19:09
      Срамота.........
      ДСА
      ДСА
         156 / 834
      сегодня в 19:07
      Не убедительно.
      parallels
      parallels
         8 / 834
      сегодня в 19:07
      Глушаков (Глушенков 76)

      позор!
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле ответил 25процентный клоун
         84 / 834
      сегодня в 19:06
      Сколько ваш Зулус забил уже? Понятное дело в официальных матчах, в товарняках и Зенит по 5 банок кладёт.
      parallels
      parallels
         8 / 834
      сегодня в 19:06
      позор! стыдно за спартак! но поздравляю с отскоком)
      НЕ президент рфс
      НЕ президент рфс
         278 / 834
      сегодня в 19:05
      По барабану .
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100