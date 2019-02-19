«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом»

«Оренбург» и «Спартак» сыграли вничью на сборах в Турции.
«Оренбург» - «Спартак» - 1:1 (1:1)
Голы: Деспотович 44 — Луис Адриано 5.
«Оренбург»: Фролов, Андреев, Ойеволе, Малых, Терехов, Бегич, Афонин (Чиркин 71), Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович.
«Спартак»: Максименко, Боккетти, Джикия (Гапонов 83), Рассказов (Комбаров 76), Айртон, Глушаков (Глушенков 76), Зобнин, Гулиев (Игнатов 87), Ханни (Ломовицкий 87), Луис Адриано (Мелкадзе 76), Зе Луиш (Педро Роша 86).
Предупреждения: Джикия 17, Афонин 48, Боккетти 49, Терехов 49, Андреев 57, Ханни 58, Бегич 58, Зе Луиш 58, Рассказов 61, Чиркин 82.
Всем мозги запудрил. Закрылся от журналюг, в играх темнит.
Вероятно 3 марта Спам выползет на самый-самый пик формы и начнёт всех рвать.
Только не понятно - второй подряд товарняк, у хрюшек пять ЖК. Рвут и мечут?
Всем мозги запудрил. Закрылся от журналюг, в играх темнит.
Вероятно 3 марта Спам выползет на самый-самый пик формы и начнёт всех рвать.
Только не понятно - второй подряд товарняк, у хрюшек пять ЖК. Рвут и мечут?
Два раза за сезон встать раком перед немытыми
А потом устроить трех этажный автобус
Вот и вся игра Оренбурга.
Два раза за сезон встать раком перед немытыми
А потом устроить трех этажный автобус
Вот и вся игра Оренбурга.
позор!
позор!