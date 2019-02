12 - Robert #Lewandowski's 12 away games for FC Bayern in the knockout stage of the Champions League:



Liverpool ❌

Real Madrid ❌

Sevilla ❌

Besiktas ❌

Real Madrid ⚽️

Arsenal ⚽️

Atletico Madrid ❌

Benfica ❌

Juventus ❌

Barcelona ❌

Porto ❌

Shakhtar ❌



Homesick. #LFCFCB