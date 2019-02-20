Нойер совершил 70 касаний мяча в поединке против «Ливерпуля»

20 февраля 2019, 08:27

Вчера в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Бавария» сыграли вничью. Голкипер гостей Мануэль Нойер коснулся мяча 70 раз. Он сделал 62 паса, 43 из них оказались успешными. Это его рекордный показатель в турнире.

Ответная встреча состоится 13 марта на «Альянц Арене».