Суарес не забивает в выездных матчах Лиги чемпионов с 2015 года

20 февраля 2019, 09:16

Форвард «Барселоны» Луис Суарес продолжил серию неудачных выступлений в гостевых матчах Лиги чемпионов.

Сухая серия уругвайца в выездных поединках преодолела отметку в 24 часа. Случилось это вчера во время встречи с «Лионом». Свой последний гол на выезде в турнире нападающий забил 16 сентября 2015 года в игре с «Ромой».