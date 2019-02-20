Суарес не забивает в выездных матчах Лиги чемпионов с 2015 года

Форвард «Барселоны» Луис Суарес продолжил серию неудачных выступлений в гостевых матчах Лиги чемпионов.
Сухая серия уругвайца в выездных поединках преодолела отметку в 24 часа. Случилось это вчера во время встречи с «Лионом». Свой последний гол на выезде в турнире нападающий забил 16 сентября 2015 года в игре с «Ромой».
Где реализация? Форма, вес, настроение , встал утром не стой ноги, не получается , не прёт это всё не доводы согласен , по делу покажи кто тут мастер. Вопросов не будет как и плохих воспоминаний.
Где реализация? Форма, вес, настроение , встал утром не стой ноги, не получается , не прёт это всё не доводы согласен , по делу покажи кто тут мастер. Вопросов не будет как и плохих воспоминаний.
Первые три сезона ассистов отдал Суарес 17-20-17 соответственно. Такие показатели не было даже у Иньесты с Хави вместе взятых!
Мы сейчас в подсознании Суареса сравниваем еще с тем с тем Суаресом, и говорим что он жирный бестолковый и т.д.
Но если мы взглянем на статистику, то он идет в самый своц плохой сезон, наравне с ведушими топовыми нападающими Европы. Это уже говорит о мощи Суареса как нападающего.
Первые три сезона ассистов отдал Суарес 17-20-17 соответственно. Такие показатели не было даже у Иньесты с Хави вместе взятых!
Мы сейчас в подсознании Суареса сравниваем еще с тем с тем Суаресом, и говорим что он жирный бестолковый и т.д.
Но если мы взглянем на статистику, то он идет в самый своц плохой сезон, наравне с ведушими топовыми нападающими Европы. Это уже говорит о мощи Суареса как нападающего.
вот они, ужасные последствия!
вот они, ужасные последствия!
Как его еще называть?
Как его еще называть?
Лионель Месси создал 25 явных голевых моментов (Big Chances) — больше, чем кто-либо в топ-5 европейских лигах в сезоне 2018/19.
В свою очередь, Луис Суарес является лидером по количеству упущенных явных голевых моментов — 24.
Барселона упустила 52 явных голевых момента (Big Chances) в 24 турах Ла Лиги в сезоне 2018/19.
7 Big Chances было у Барсы во вчерашней игре с Вальядолидом — больше всего в одном матче в этом сезоне.
Игроки Барселоны с наибольшим количеством упущенных явных голевых моментов в Ла Лиге в сезоне 2018/19:
• Луис Суарес — 24
• Лионель Месси — 9
• Филиппе Коутиньо — 5
• Жерар Пике — 4
• Иван Ракитич — 3
Лионель Месси создал 25 явных голевых моментов (Big Chances) — больше, чем кто-либо в топ-5 европейских лигах в сезоне 2018/19.
В свою очередь, Луис Суарес является лидером по количеству упущенных явных голевых моментов — 24.
Барселона упустила 52 явных голевых момента (Big Chances) в 24 турах Ла Лиги в сезоне 2018/19.
7 Big Chances было у Барсы во вчерашней игре с Вальядолидом — больше всего в одном матче в этом сезоне.
Игроки Барселоны с наибольшим количеством упущенных явных голевых моментов в Ла Лиге в сезоне 2018/19:
• Луис Суарес — 24
• Лионель Месси — 9
• Филиппе Коутиньо — 5
• Жерар Пике — 4
• Иван Ракитич — 3
Но неизвестно, был ли готов Малком на 100%.
Но неизвестно, был ли готов Малком на 100%.
аха-ха)
аха-ха)
Но даже играя с Месси, Уругваец идет вторым бомбардиром Ла лиги.
Хотя по логике фанатов Месси, а именно таких личностей как ronaldo743, вторым или даже первым должен был идти Бензема, которому Роналду "мешал" забивать пачками голы.
Но даже играя с Месси, Уругваец идет вторым бомбардиром Ла лиги.
Хотя по логике фанатов Месси, а именно таких личностей как ronaldo743, вторым или даже первым должен был идти Бензема, которому Роналду "мешал" забивать пачками голы.
Но настало время уходить.
Не каждый футболист может держать высокую форму после 30.
Летом нужен новый нападающий.
Но настало время уходить.
Не каждый футболист может держать высокую форму после 30.
Летом нужен новый нападающий.
тот его даж не коснулся,а этот урюк изображал адские боли как будто ему копыта оторвали).
А пенку он все таки выплакал.
тот его даж не коснулся,а этот урюк изображал адские боли как будто ему копыта оторвали).
А пенку он все таки выплакал.