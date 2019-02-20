Прядкин: «Поступила просьба „Енисея“ перенести матч в Сочи»

Президент РПЛ и и.о. главы РФС Сергей Прядкин поделился мнением о переносе матча 18-го тура РПЛ «Енисей» — «Ростов» в Сочи.

Завтра улетает комиссия в Сочи. Поступила просьба «Енисея» перенести матч в Сочи. Если комиссия скажет, что в Сочи всё хорошо, «Енисей» сыграет там, тем более в Красноярске в начале марта холодно.



Для «Енисея» Универсиада не была сюрпризом, и мы, и они знали об этом. Но когда составляется календарь, было трудно выдернуть какую-то игру, даты проведения, это всё сложная сетка. Мы старались делать так, чтобы команды играли «дом — выезд», а сейчас они могут сыграть и три-четыре игры так, из-за того, что мы меняем это в ручном режиме. С «Енисеем» ведь были проблемы, но сейчас там стадион соответствует нормам.