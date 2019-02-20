Мартинес: «Мы будем продолжать поддерживать Икарди»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что футболисты итальянского клуба поддерживают форварда Мауро Икарди, которого недавно из-за конфликта лишили капитанской повязки.
Во вторник у Икарди был день рождения, мы желаем ему всего наилучшего.
Он рад быть с нами, а мы будем продолжать его поддерживать. Однако все зависит от руководства. Для нас он очень важный игрок. Мы будем поддерживать его, чтобы он мог вернуться на поле.
Ханни: «Глушаков – наш капитан»
13.12.2018, 17:16
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поддержал партнера по команде Дениса Глушакова.
Конечно, мы поддерживаем Глушакова, он наш капитан. Мы ему полностью доверяем.
Денис повлиял на голосование за капитана? Впервые слышу об этом. Это невозможно. Не знаю, кто и зачем это говорит, но я не был удивлён, что большинство игроков проголосовали за Дениса. Он ведь уже был капитаном несколько лет, всегда выступал от имени игроков. Говорю вам, Глушаков – наш капитан, в решении команды не может быть сомнений.
☆☆☆☆
Пора всем футболки изделия номер 9 надевать. =)
Ханни: «Глушаков – наш капитан»
13.12.2018, 17:16
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поддержал партнера по команде Дениса Глушакова.
Конечно, мы поддерживаем Глушакова, он наш капитан. Мы ему полностью доверяем.
Денис повлиял на голосование за капитана? Впервые слышу об этом. Это невозможно. Не знаю, кто и зачем это говорит, но я не был удивлён, что большинство игроков проголосовали за Дениса. Он ведь уже был капитаном несколько лет, всегда выступал от имени игроков. Говорю вам, Глушаков – наш капитан, в решении команды не может быть сомнений.
☆☆☆☆
Пора всем футболки изделия номер 9 надевать. =)