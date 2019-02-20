Мартинес: «Мы будем продолжать поддерживать Икарди»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что футболисты итальянского клуба поддерживают форварда Мауро Икарди, которого недавно из-за конфликта лишили капитанской повязки.

Во вторник у Икарди был день рождения, мы желаем ему всего наилучшего.

Он рад быть с нами, а мы будем продолжать его поддерживать. Однако все зависит от руководства. Для нас он очень важный игрок. Мы будем поддерживать его, чтобы он мог вернуться на поле.