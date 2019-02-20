Мората: «Если игроки „Юве“ не будут меня бить по ногам, им же будет хуже»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» ответил на слова защитника туринцев Леонардо Бонуччи, который в шутку заявил, что хорошенько отпинает Морату.
Надеюсь, так оно и будет. Если игроки «Ювентуса» не будут меня бить по ногам, им же будет хуже.
Прежде всего, мне нужно выйти на поле, а потом защитники «Ювентуса» могут делать всё, что захотят. Если меня хорошенько побьют, это будет хороший знак.
https://www.youtube.com/watch?v=JHMbINrOt6k
Попытайся хотя бы не обоo94ся перед выходом на поле. Клоун вонючий.
Попытайся хотя бы не обоo94ся перед выходом на поле. Клоун вонючий.
Ломать не стоит,покалечить жалко,...изолировать-самое то.
Щютник хиоф.
Ломать не стоит,покалечить жалко,...изолировать-самое то.
Щютник хиоф.