«Саутгемптон» продлил контракт с 18-летним ивуарийским форвардом

«Саутгемптон» объявил о продлении сотрудничества с нападающим Майклом Обафеми. Соглашение рассчитано на три с половиной года.

В этом сезоне 18-летний ивуариец провел 5 матчей в АПЛ , забил один гол и сделал одну результативную передачу.

😇✍️#SaintsFC is delighted to announce @michaelobafemi_ has signed a new three-and-a-half-year contract with the club: https://t.co/ICy3SdW0Ut