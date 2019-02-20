«Саутгемптон» продлил контракт с 18-летним ивуарийским форвардом

«Саутгемптон» объявил о продлении сотрудничества с нападающим Майклом Обафеми. Соглашение рассчитано на три с половиной года.
В этом сезоне 18-летний ивуариец провел 5 матчей в АПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
😇✍️#SaintsFC is delighted to announce @michaelobafemi_ has signed a new three-and-a-half-year contract with the club: https://t.co/ICy3SdW0Ut— Southampton FC (@SouthamptonFC) 20 февраля 2019 г.
После 26-го тура АПЛ «Саутгемптон» идет на 18-й строчке в турнирной таблице.