«Саутгемптон» продлил контракт с 18-летним ивуарийским форвардом

20 февраля 2019, 21:28

«Саутгемптон» объявил о продлении сотрудничества с нападающим Майклом Обафеми. Соглашение рассчитано на три с половиной года.

В этом сезоне 18-летний ивуариец провел 5 матчей в АПЛ , забил один гол и сделал одну результативную передачу.