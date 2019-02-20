Лихачев покинул «Спартак»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что клуб и защитник Александр Лихачев сегодня прекратили сотрудничество по соглашению сторон.
22-летний футболист стал свободным агентом.
Лихачев — воспитанник ижевского «Зенита». В 2011 году он перешёл в академию «Спартака», где занимался под руководством Алексея Лунина. С 2013 года стал выступать за дублирующий состав. Начинал играть на позиции центрального полузащитника, со временем переквалифицировался в центрального защитника.
Напомним, что вчера Денис Давыдов покинул «Спартак».
Пока из защитников фарма только Рассказов как-то тянет + Кутепов уже давно с основой. Маловато за 5 лет.
Удачи!
Пока из защитников фарма только Рассказов как-то тянет + Кутепов уже давно с основой. Маловато за 5 лет.
Удачи!
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
с такой школой парень был обречен.
с такой школой парень был обречен.