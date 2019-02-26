Экс-форвард «Челси»: «Азар повел себя непрофессионально»

Бывший футболист «Челси» Тони Каскарино раскритиковал команду после финального матча Кубка Лиги против «Манчестер Сити». Лондонцы уступили по итогам серии пенальти.
В «Челси» вообще нет лидера - ни в руководстве, ни на поле. Никто понятия не имеет, что происходит, и отказ Кепы Аррисабалаги уходить на замену на «Уэмбли» ярко это символизирует.
Эден Азар ни в коем случае не является капитаном, но должен стать одним из главных игроков, ведущих команду. Но вместо этого исполняет «паненку» в перестрелке с «Манчестер Сити». Это смешно. После такого кто-то в раздевалке должен был сказать: «Да что ты, б****, делаешь?»
Повторил бы он такое же в финале чемпионата мира? Нет. Он не воспринимал происходящее всерьез, повел себя совершенно непрофессионально.
Лучше бы промолчали глупцы. А, ведь, еще подхватят такую мысль...
Лучше бы промолчали глупцы. А, ведь, еще подхватят такую мысль...
Зидан исполнил ) Буффону
Зидан исполнил ) Буффону
Мне тоже показалось, что паненка была исполнена намеренно и с вызовом Абрамовичу и Сарри.
Мне тоже показалось, что паненка была исполнена намеренно и с вызовом Абрамовичу и Сарри.