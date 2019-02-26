Экс-форвард «Челси»: «Азар повел себя непрофессионально»

Бывший футболист «Челси» Тони Каскарино раскритиковал команду после финального матча Кубка Лиги против «Манчестер Сити». Лондонцы уступили по итогам серии пенальти.

В «Челси» вообще нет лидера - ни в руководстве, ни на поле. Никто понятия не имеет, что происходит, и отказ Кепы Аррисабалаги уходить на замену на «Уэмбли» ярко это символизирует.

Эден Азар ни в коем случае не является капитаном, но должен стать одним из главных игроков, ведущих команду. Но вместо этого исполняет «паненку» в перестрелке с «Манчестер Сити». Это смешно. После такого кто-то в раздевалке должен был сказать: «Да что ты, б****, делаешь?»

Повторил бы он такое же в финале чемпионата мира? Нет. Он не воспринимал происходящее всерьез, повел себя совершенно непрофессионально.