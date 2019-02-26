Жена Икарди: «То, что я делаю, - революционно»

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди, дала интервью журналу Gente, в котором рассказала об отношениях с футболистом.

Правда в том, что Мауро по контракту с «Интером» остается два года, и мы здесь невероятно счастливы. Думаем о том, как двигаться дальше, мы найдем наилучшее решение и для «Интера», и для Мауро.

Сейчас много разговоров о том, уйдет Икарди или же останется, но, возможно, именно пресса оказывает наибольшее давление. Я всегда говорила, что представлять Мауро легко, ведь он важный игрок в Европе.

Это очень мужской мир, и то, что я делаю, - революционно. Хотя футболистов часто представляют их родственники, роль женщин обычно связывают с тем, чтобы сидеть дома с детьми и молчать. Вот почему я революционер. Многие мои подруги приходятся женами футболистам, и они надо мной смеются. Для них странно то, что я делаю, но при этом они просят меня представлять их мужей, потому что знают меня, знают, как я действую и как отстаиваю свои интересы.

В отношениях с Мауро никакого кризиса нет. Истории зачастую выдуманы и не имеют связи с реальной жизнью. Мы счастливы вместе. Очень сложно быть женщиной в этом мужском мире, но есть люди, которые меня уважают. А некоторые делают всё, чтобы меня сломить. Они зашли очень далеко. Мауро придает мне храбрости. Он первый человек, который поверил в меня.