Анчелотти: «„Наполи“ может и должен конкурировать с „Ювентусом“»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти считает, что его команда сможет навязать борьбу «Ювентусу» в чемпионате Италии.

«Наполи» может и должен конкурировать с «Ювентусом», иначе бы я сюда не пришел. Рано или поздно мы победим, я в этом уверен.