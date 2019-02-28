Джильи: «„Ювентус“ должен обменять Дибалу на Кулибали»

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи считает, что туринский клуб должен обменять нападающего Пауло Дибалу на защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Я думаю, Дибале нужен новый опыт, в «Наполи» он может получить его. Анчелотти для него может быть правильным тренером. Это было бы идеально для его карьеры. Однако стоимость Дибалы составляет 130 млн евро, но если бы я представлял интересы «Юве», то сделал бы все, чтобы подписать Кулибали.