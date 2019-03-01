Кьеллини о матче с «Наполи»: «Хотим положить чемпионской гонке конец»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча 26-го тура Серии А против «Наполи». На данный момент клуб из Неаполя идёт на 2-й строчке в чемпионате Италии и отстаёт от лидирующего «Ювентуса» на 13 очков.

В воскресенье нас ждёт ещё одна большая игра против команды, которая в последние годы заставляла нас попотеть. Затем у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к ответному матчу с «Атлетико». Мы не должны выпускать его из головы, но в то же время эти мысли не должны обременять нас. «Наполи» будет стараться вернуться в чемпионскую гонку и доказать, что они не уступают нам по силе.

Мы же хотим положить чемпионской гонке конец и доказать, что мы не случайно находимся на вершине таблицы.