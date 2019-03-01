Стерлинг: «Гвардиола хочет выигрывать каждый турнир и каждый матч»

«Манчестер Сити» на прошлой неделе выиграл Кубок Лиги, победив в финале «Челси», и продолжает борьбу в оставшихся трёх турнирах. Вингер «горожан» Рахим Стерлинг подчеркнул, что настрой команды бороться за победу в каждом из турниров идёт от главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Менталитет победителей идёт к нам от тренера. Вы можете видеть это регулярно: в матчах против больших команд, команд из Кубка Англии, Кубка Лиги. Он хочет побеждать в каждом матче, а не просто выпускать на поле молодёжь.

Он старается изо всех сил, и это самое лучше, что может случиться [с клубом] – тренер, который хочет выиграть не только Премьер-Лигу, а каждый из турниров.