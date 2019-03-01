Родриго: «„Валенсия“ заслужила выход в финал Кубка Испании»

Нападающий «Валенсии» Родриго прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Испании после победы над «Бетисом». 27-летний форвард забил единственный гол в ответном полуфинальном матче турнира.
Это особенный сезон для «Валенсии», которой исполняется 100 лет, и мы очень счастливы выйти в финал.
Мы очень уверенно прошли всю дистанцию и заслужили выход в решающий раунд.
Это финал для всех нас: для клуба, для команды и для болельщиков.
В финальном поединке за Кубок Испании «Валенсия» сыграет с «Барселоной».