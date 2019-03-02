Мартинес: «Мы создали много моментов, но вратарь „Кальяри“ был на высоте»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение от «Кальяри» (1:2) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Мы не выиграли сегодня, но я считаю, что второй тайм мы провели очень хорошо. Мы создали много моментов, но Алессио Краньо прекрасно защищал ворота «Кальяри».

«Интер» снова потерял очки. Мы должны лучше стараться, допускать меньше ошибок и идти от игры к игре. Лига Европы является большой целью для нашей команды, так что нам нужно сосредоточиться на том, чтобы хорошо сыграть против «Айнтрахта». Только после этого можно будет думать о СПАЛе.