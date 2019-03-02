Спаллетти: «„Интер“ ужасно провёл первый тайм»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Кальяри» (1:2) в матче 26-го тура Серии А.

Не будем вдаваться в детали. Достаточно сказать то, что «Интер» ужасно провёл первый тайм. Мы с большим трудом принимали решения, сомневались, медленно двигали мяч, не были готовы забирать подборы, выиграли недостаточно единоборств и в целом приложили недостаточно усилий.

«Кальяри» забил очень хорошие голы, опережая наших защитников на мяче. У нас тоже были такие ситуации, но мы не смогли выжать из них максимум пользы.