Самедов: «Матч с „Локо“ не был для меня каким-то особенным»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов прокомментировал итоги матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

В свое время Самедов выступал за «железнодорожников», так что в этой игре он вышел на поле против своей бывшей команды.

За 2 месяца на сборах успел познакомиться с командой. Особое отношение ко мне со стороны болельщиков «Локо»? Мне играется прекрасно, ни с кем из «Локомотива» не общались. Зачем провоцировать. Это не был какой-то особенный матч для меня. Важно, чтобы «Крылья» набирали очки. Мы в стыках, цель — выбраться и занять место как можно выше.

С Джано у нас не наигранная комбинация. Я обострил и сместился в центр. Джанник — молодец, забил.

Ситуацию с красной Денисову я не видел, не знаю, кто там фолил. Показалось, что все справедливо. «Локомотив» не возвращал мяч и бежал в атаку, это было ключевым и из-за этого у нас красная карточка. Есть вопросы к одному человеку в команде соперника, а к судье — нет.