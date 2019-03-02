Сёмин: «Мы не взяли три очка, для нас это очень обидно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире канала «Матч Премьер» подвел итоги встречи с «Крыльями Советов» (2:2).

Для болельщиков это был интересный матч, было много голов, но для нас — не самый приятный результат, потому что настраивались на победу. Пропустили контратаку с голом Шейдаева, и все поменялось. Чья это ошибка? Всей обороны. Смолов? Давайте немного подождем и потом проанализируем, кто был в каком состоянии. Мы не взяли три очка, для нас это очень обидно. У нас был в плане на игру быстрый гол, но «Крылья» не были с ним согласны.