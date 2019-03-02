Шикунов: «Игроки „Крыльев“ большие молодцы»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов подвел итоги матча 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

Команда отлично проявила себя, забили вдесятером, а главное, что футболисты не поплыли после удаления, ребята большие молодцы: смогли так великолепно проявить себя после зимнего перерыва против действующего чемпиона страны. Не хочется комментировать судейство, удаления были в обе стороны, пусть это решает судейская комиссия. Сложно загадывать, как сложился бы матч, не будь красных карточек, да, возможно, была бы другая игра, но получилось, как получилось.

Также очень понравилось сегодня играть в Черкизове - к «Локомотиву» никогда нет нареканий по поводу газона, инфраструктуры, организации матча, у них, как у «Спартака» и «Зенита», всегда все на высшем уровне.