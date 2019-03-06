«Бавария» хочет продлить контракт с Левандовски до 2023 года

вчера, 10:32

«Бавария» намерена продлить контракт со своим нападающим Робертом Левандовски. Новое соглашение поляка может быть рассчитано до лета 2023 года, тогда как текущее истекает в 2021-м. Таким образом мюнхенцы хотят дать понять игроку, что клуб будет продолжать делать ставку на него, даже если в команду придет форвард «Лейпцига» Тимо Вернер.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Он забил 178 голов и сделал 45 результативных передач в 228 матчах за клуб.