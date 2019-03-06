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«Бавария» хочет продлить контракт с Левандовски до 2023 года

вчера, 10:32

«Бавария» намерена продлить контракт со своим нападающим Робертом Левандовски. Новое соглашение поляка может быть рассчитано до лета 2023 года, тогда как текущее истекает в 2021-м. Таким образом мюнхенцы хотят дать понять игроку, что клуб будет продолжать делать ставку на него, даже если в команду придет форвард «Лейпцига» Тимо Вернер.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. Он забил 178 голов и сделал 45 результативных передач в 228 матчах за клуб.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   737 / 981
вчера в 18:59
нафиг не нужен,
гнать его надо.
а лучше обмен с интером на икарди или с юве на дибалу.
нафиг его
Nafnafik
Nafnafik
   79 / 981
вчера в 14:39
Староват.
Bayern Best
Bayern Best
   93 / 981
вчера в 11:53
Ну,может это и правильно. Главное чтобы Роберт играл с душой.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   60 / 981
вчера в 11:19
Лучше бы Пентека постарались купить летом
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 981
вчера в 10:57
После продления контракта можно продавать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   385 / 981
вчера в 10:55
Глупо, нужно искать молодого бомбардира.
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