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Сулейманов, Игнатьев и Сафонов отказались продлевать свои контракты

вчера, 11:16

Воспитанники «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев и Матвей Сафонов отказались продлевать контракты с клубом, сообщают СМИ.

«Быки» предложили молодым игрокам новые договоры на минимальных условиях. Сейчас все трое получают по 200 тысяч рублей в месяц, при том что их соглашения рассчитаны до 2022 года. «Краснодар» же предложил футболистам новые пятилетние контракты с заработной платой в размере 700 тысяч рублей в месяц, однако все трое это предложение отвергли. При этом новичок команды и практически ровесник ребят Дмитрий Скопинцев зарабатывает 1,5 млн рублей.

Сообщается, что Игнатьев при этом повел себя на переговорах «не совсем в соответствии с философией и ценностями клуба, который его воспитал», бурно «обидевшись» на предложение.

На данный момент Игнатьев работает с дублем. Не исключено, что к нему присоединятся и Сулейманов вместе с Сафоновым.

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Все комментарии
Indian
Indian ответил stanichnik
   784 / 933
сегодня в 01:06
    stanichnik
    stanichnik ответил Mr.Fish-ka
       107 / 933
    вчера в 23:57
    Они и делают одну и ТУ ЖЕ работу. С чего ты взял, что защитник должен получать больше или меньше полузащитника, вратаря или нападающего? Посчитай сколько очков принёс Шапи и Игнатьев клубу в последнее время. А теперь скажи мне за сколько Галицкий продаст Игнатьева, например в Зенит? Как по мне сумма будет по-боле, чем стоит Скопинцев, вспомни продажу Смолова...
    Тональность, которая сквозит в ваших постах отбивает всякое желание вести с Вами дальнейшее общение, но тем не менее постараюсь вам ответить на примере вашего Спартака. Селихов(вратарь з/п 950 тыс долларов в год), Сальваторе Бокетти(защитник -3 200 тыс.), Лоренсо Мальгарехо(полузащитник - 2 370 тыс.), Зе Луиш (нападающий - 1 180 тыс.), такой размер оплаты труда этих футболистов был в чемпионском году. Как видите все они являются игроками основного состава, но у всех игроков разные зарплаты и заметьте самая высокая у защитника. Футбол коллективная игра и поэтому игроки выполняют разный объём работы. Зря деньгами Федун сорить не будет, значит напрашивается вывод, что степень участия в конечном положительном результате этого игрока выше остальных, потому, как, являясь более универсальным игроком принимает участие и в защите и в нападении. К тому же наличие игроков в команде уровня Бокетти на его позицию ниже, чем на позицию Зе Луиша и Мельгорехо, уступая Промесу и Зобнину. Аналогичная ситуация с игроками Краснодара, Сулеманов с Игнатовым выходят пока только на замену и не являются игроками основного состава. Что касается покупкой этих игроков Зенитом, тут Вы тоже погорячились. Хотел бы Миллер их купить, не спросил бы ни Вас, ни меня, а вывалил бы сумму какую запросили не торгуясь, да вот только беда, не ко двору они в питерской команде, а вот за Скопинцевым скауты Миллера охоту вели и только журналисты отвадили Диму от перехода в Газпром, пустив слух, что параллельно со Скопинцевым хотят приобрести португальца. Благо у молодого россиянина хватило мозгов не поддаваться искушению и не губить карьеру в Питере. Постоянно играя за основу Краснодара Дима через год будет в Сборной, а там глядишь и выгодное предложение из-за бугра, или тому же Миллеру, тогда Галицкий и заработает ещё на продаже игрока, а вот Игнатов с Сулеймановым сначала корону с головы снимут и займутся делом, а то ведь можно повторить судьбу Ташаева, тот тоже пять игр блестяще отыграл в Динамо и где он теперь? Занозы из мягкого места вытаскивает после полировки спартаковской скамейки. За сим позвольте откланяться, а то всё интересное в матче Реал -Аякс пропущу.
    Гавроша
    Гавроша ответил stanichnik
       26 / 933
    вчера в 23:28
    Дело в том, что в этом конкретном случае, у футболистов контракты заканчиваются в 2022 году и свободными агентами они могут стать только через 2,5 года. Сейчас им предложили переподписать контракты увеличив в 3,5 раза их зарплату, но до 2024 года. Но игроки не согласны с размером оплаты.
    Их право отказаться от контракта, если не устраивает. И контракты у них не 2,5 а 3,5 года вперед. Просто краснодар хочет по дешевке на 5,5 лет права на игроков получить, а они не хотят.

    Думаю, что скопинцев тут совсем не причем, они бы и без него отказались. Все зависит от того, сколько они смогут получить в других клубах. А вот спартак дал запасному ростова гулиеву 1,2 млн но не рублей, а евро.
    Гавроша
    Гавроша ответил cska1948
       26 / 933
    вчера в 23:21
    Право у них конечно есть, а совесть? В 20 лет им клуб предлагает 700 тысяч и мало? Пусть посидят в дубле, до конца контракта (ведь у клуба тоже ЕСТЬ право). А после этого им и 200 тысяч никто НЕ предложит.
    Значит зарплата должна зависеть не от того, кто как играет, кто какую пользу приносит клубу, а от возраста? Тогда составь таблицу, во сколько лет кто сколько должен получать. Очень интересно посмотреть.

    А специально отправлять в дубль за то, что не подписывают контракт - это нецивилизованный подход. Узнав что в краснодаре специально гноят игроков, другие молодые игроки просто не пойдут в краснодар. Да и себя они ослабят сейчас, потому что потеряют игроков основы.
    GooSe25
    GooSe25
       899 / 933
    вчера в 23:16
    Скажите это тем, кто пашет за 30-40 тысяч
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka
       732 / 933
    вчера в 22:51
    Простой вопрос. Представим себе Краснодар продал Шапи или Игнатьева в Зенит, Спартак или Локо, вопрос какую зп им дадут? ...
    Ребята тоже это понимают и задаются вопросом - почему они будут получать меньше, чем могли бы?
    И ещё вопрос: стал ли получать больше Скопинцев в Краснодаре, чем в Ростове? Да, за тем и уходил. Не кажется, что ситуация зеркальна?
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka ответил stanichnik
       732 / 933
    вчера в 22:41
    Там нет лимита на легионеров. Не зависимо от паспорта там играет сильнейший, а значит больше получает.
    Точно ВСЁ знаешь про Англию?

    По-гугли "У английской премьер-лиги есть та же проблема, что и у российской, – в клубах играет слишком много легионеров."
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka ответил stanichnik
       732 / 933
    вчера в 22:36
    Ключевое слово ТУ ЖЕ работу, но они играют на разных позициях и отвечают за игру на разных участках, плюс на их позицию в команде имеются ещё равноценные игроки, способные их заменить, а по Скопинцеву на сегодня он пока сильнее других и в плане ликвидности он предпочтительнее.
    Они и делают одну и ТУ ЖЕ работу. С чего ты взял, что защитник должен получать больше или меньше полузащитника, вратаря или нападающего? Посчитай сколько очков принёс Шапи и Игнатьев клубу в последнее время. А теперь скажи мне за сколько Галицкий продаст Игнатьева, например в Зенит? Как по мне сумма будет по-боле, чем стоит Скопинцев, вспомни продажу Смолова...
    ermak6848
    ermak6848
       184 / 933
    вчера в 22:32
    что касается денежных дел в фк "Краснодар" я не зная. сей кухни просто промолчу.
    stanichnik
    stanichnik ответил Mr.Fish-ka
       107 / 933
    вчера в 22:32
    Что-то игрокам Ман Сити или Баварии большие гонорары играть не мешают, пешком не ходят, может не в деньгах проблема? Не?
    Там нет лимита на легионеров. Не зависимо от паспорта там играет сильнейший, а значит больше получает.
    cska1948
    cska1948 ответил Гавроша
       173 / 933
    вчера в 22:31
    У них есть право отказаться от контракта, если их не устраивают условия?
    Право у них конечно есть, а совесть? В 20 лет им клуб предлагает 700 тысяч и мало? Пусть посидят в дубле, до конца контракта (ведь у клуба тоже ЕСТЬ право). А после этого им и 200 тысяч никто НЕ предложит.
    stanichnik
    stanichnik ответил Mr.Fish-ka
       107 / 933
    вчера в 22:29
    Рыба ищет где глубже, человек - где лучше... Почему игроки(+ воспитанники) Краснодара должны получать в 2 раза меньше пришлого? Где логика? ладно на 20-30% меньше, но больше чем в 2 раза... ребята умеют считать... Давайте поставим нас на их место - ваш коллега, выполняющий ТУ ЖЕ работу получает в двое больше... Ваше мнение?
    Ключевое слово ТУ ЖЕ работу, но они играют на разных позициях и отвечают за игру на разных участках, плюс на их позицию в команде имеются ещё равноценные игроки, способные их заменить, а по Скопинцеву на сегодня он пока сильнее других и в плане ликвидности он предпочтительнее.
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka ответил cska1948
       732 / 933
    вчера в 22:24
    Странный у нас болельщик. То все в один голос кричат, что неоправданно высокие зарплаты тормозят прогресс молодых игроков, а когда клуб не желает развращать деньгами молодёжь, то все вдруг этому возмущаются. По вашему 700 тысяч рублей для молодых игроков это НЕ деньги? Хотите чтобы им платили полтора миллиона? Так потом не возмущайтесь, что они из игроков превращаются в пешеходов.
    Что-то игрокам Ман Сити или Баварии большие гонорары играть не мешают, пешком не ходят, может не в деньгах проблема? Не?
    stanichnik
    stanichnik ответил Гавроша
       107 / 933
    вчера в 22:22
    В цивилизованных странах, если игрок отказывается продлевать контракт, то его не ссылают в дубль. А иначе откуда берутся свободные агенты?
    Дело в том, что в этом конкретном случае, у футболистов контракты заканчиваются в 2022 году и свободными агентами они могут стать только через 2,5 года. Сейчас им предложили переподписать контракты увеличив в 3,5 раза их зарплату, но до 2024 года. Но игроки не согласны с размером оплаты.
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka
       732 / 933
    вчера в 22:16
    Рыба ищет где глубже, человек - где лучше... Почему игроки(+ воспитанники) Краснодара должны получать в 2 раза меньше пришлого? Где логика? ладно на 20-30% меньше, но больше чем в 2 раза... ребята умеют считать...
    Давайте поставим нас на их место - ваш коллега, выполняющий ТУ ЖЕ работу получает в двое больше... Ваше мнение?
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Antjnin
       518 / 933
    вчера в 22:13
    Или что выпил?
    Гавроша
    Гавроша ответил stanichnik
       26 / 933
    вчера в 22:12
    Вас столько много на этой ветке, а конкретики в постах ноль. То Галицкий у Вас расчётливый и прагматичный бизнесмен способный зарабатывать на выращивании футболистов в своей академии и дальнейшей продаже, то жестокий рабовладелец нещадно эксплуатирующий труд спортсменов, то Макаренко воспитывающий на примере непокорных молодых футболистов академии. Вы определитесь, кто Галицкий по вашему мнению? Чтобы давать оценку действиям владельца клуба и его футболистам и дальнейшие перспективы их отношений надо знать условия контракта, а они, я уверен, Вам не известны, поэтому навязывать свое мнение и убеждать всех в своей правоте по меньшей мере некорректно.
    В цивилизованных странах, если игрок отказывается продлевать контракт, то его не ссылают в дубль. А иначе откуда берутся свободные агенты?
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Antjnin
       518 / 933
    вчера в 22:12
    Ты это что одно и то же по сто раз повторяешь?
    Гавроша
    Гавроша ответил cska1948
       26 / 933
    вчера в 22:10
    Странный у нас болельщик. То все в один голос кричат, что неоправданно высокие зарплаты тормозят прогресс молодых игроков, а когда клуб не желает развращать деньгами молодёжь, то все вдруг этому возмущаются. По вашему 700 тысяч рублей для молодых игроков это НЕ деньги? Хотите чтобы им платили полтора миллиона? Так потом не возмущайтесь, что они из игроков превращаются в пешеходов.
    У них есть право отказаться от контракта, если их не устраивают условия?
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Ваня лучший
       518 / 933
    вчера в 22:10
      SpaM-SARW
      SpaM-SARW ответил Т34
         518 / 933
      вчера в 22:01
      Щас он мусаева со скроботовым вспомнит которые раз в сто лет выходят
      77rust77
      77rust77 ответил Leha-ha50
         309 / 933
      вчера в 21:38
      Да уж!!! Эти барыги много конфликтов разожгли. Но тут другое. Варягу платят больше чем своим , вот парни и взбеленились.
      Нет это агенты вбивают в голову молодым такие мысли,грамотных агентов нет им переподписание контракта или переход выгоден,ведь и футболист платит % агенту от контракта
      stanichnik
      stanichnik ответил Antjnin
         107 / 933
      вчера в 21:21
      Плохого ничего нет. Мечтать никому не запрещено. Ты вначале выполни условия контракта, а потом мечтай.
      Вас столько много на этой ветке, а конкретики в постах ноль. То Галицкий у Вас расчётливый и прагматичный бизнесмен способный зарабатывать на выращивании футболистов в своей академии и дальнейшей продаже, то жестокий рабовладелец нещадно эксплуатирующий труд спортсменов, то Макаренко воспитывающий на примере непокорных молодых футболистов академии. Вы определитесь, кто Галицкий по вашему мнению? Чтобы давать оценку действиям владельца клуба и его футболистам и дальнейшие перспективы их отношений надо знать условия контракта, а они, я уверен, Вам не известны, поэтому навязывать свое мнение и убеждать всех в своей правоте по меньшей мере некорректно.
      cska1948
      cska1948
         173 / 933
      вчера в 21:19
      Странный у нас болельщик. То все в один голос кричат, что неоправданно высокие зарплаты тормозят прогресс молодых игроков, а когда клуб не желает развращать деньгами молодёжь, то все вдруг этому возмущаются. По вашему 700 тысяч рублей для молодых игроков это НЕ деньги? Хотите чтобы им платили полтора миллиона? Так потом не возмущайтесь, что они из игроков превращаются в пешеходов.
      stanichnik
      stanichnik ответил Leha-ha50
         107 / 933
      вчера в 20:47
      Я на стороне парней!!! Пришел варяг и сразу 1,5 ляма, а ребята в два раза хуже??? Они же прекрасно понимают, что если свои не захотят заплатить, то Зенит, Локо, Спартак вполне могут отстегивать 1,5 ляма, а может и больше. Вот и получается, чужих берут, а своих теряют и это не есть хорошо. Лимит делает свое грязное дело!!!
      Чужой пришёл не на их позицию, а зарплату ему положили больше, потому что наших защитников такого уровня на сегодня нет. Спасибо лимиту, Вы это и без меня лучше знаете.
      Котэ в тельняжке
      Котэ в тельняжке
         29 / 933
      вчера в 19:32
      У меня такое ощущение, что "Шапи - переписанный игрок" и "Воспитанники отказались продлевать контракт" создал один и тот же "гениальный" ум;))
      dok66
      dok66
         432 / 933
      вчера в 19:31
      Что-то у парней в голове зашкалило ... Или кто-то им капает на мозги
      Гавроша
      Гавроша
         26 / 933
      вчера в 19:31
      Мне стало интересно, что это за игроки, посмотрел - сыграли в этом сезоне 25 матчей, забили 9 голов. Просто многие говорят, что должны продлевать контракты на кабальных условиях, как благодарность галицкому. А он им не должен быть благодарен за их игру? Или тут одни сторонники крепостного права выступают?
      andrefino13
      andrefino13 ответил ЦСКА 06
         666 / 933
      вчера в 19:24
      Так то всё понятно, и верно. Думаю правды нам сказали мало.
      Гавроша
      Гавроша ответил Antjnin
         26 / 933
      вчера в 19:17
      Это если в контракте есть сумма отступных. Если её нет, то это раб.
      Так и написано что раб? А знаешь что игрок может выкупить свой контракт, как это сделал еременко.
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