Сулейманов, Игнатьев и Сафонов отказались продлевать свои контракты

вчера, 11:16

Воспитанники «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев и Матвей Сафонов отказались продлевать контракты с клубом, сообщают СМИ .

«Быки» предложили молодым игрокам новые договоры на минимальных условиях. Сейчас все трое получают по 200 тысяч рублей в месяц, при том что их соглашения рассчитаны до 2022 года. «Краснодар» же предложил футболистам новые пятилетние контракты с заработной платой в размере 700 тысяч рублей в месяц, однако все трое это предложение отвергли. При этом новичок команды и практически ровесник ребят Дмитрий Скопинцев зарабатывает 1,5 млн рублей.

Сообщается, что Игнатьев при этом повел себя на переговорах «не совсем в соответствии с философией и ценностями клуба, который его воспитал», бурно «обидевшись» на предложение.

На данный момент Игнатьев работает с дублем. Не исключено, что к нему присоединятся и Сулейманов вместе с Сафоновым.