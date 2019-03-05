Сулейманов, Игнатьев и Сафонов отказались продлевать свои контракты

Воспитанники «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев и Матвей Сафонов отказались продлевать контракты с клубом, сообщают СМИ.
«Быки» предложили молодым игрокам новые договоры на минимальных условиях. Сейчас все трое получают по 200 тысяч рублей в месяц, при том что их соглашения рассчитаны до 2022 года. «Краснодар» же предложил футболистам новые пятилетние контракты с заработной платой в размере 700 тысяч рублей в месяц, однако все трое это предложение отвергли. При этом новичок команды и практически ровесник ребят Дмитрий Скопинцев зарабатывает 1,5 млн рублей.
Сообщается, что Игнатьев при этом повел себя на переговорах «не совсем в соответствии с философией и ценностями клуба, который его воспитал», бурно «обидевшись» на предложение.
На данный момент Игнатьев работает с дублем. Не исключено, что к нему присоединятся и Сулейманов вместе с Сафоновым.
Думаю, что скопинцев тут совсем не причем, они бы и без него отказались. Все зависит от того, сколько они смогут получить в других клубах. А вот спартак дал запасному ростова гулиеву 1,2 млн но не рублей, а евро.
Думаю, что скопинцев тут совсем не причем, они бы и без него отказались. Все зависит от того, сколько они смогут получить в других клубах. А вот спартак дал запасному ростова гулиеву 1,2 млн но не рублей, а евро.
А специально отправлять в дубль за то, что не подписывают контракт - это нецивилизованный подход. Узнав что в краснодаре специально гноят игроков, другие молодые игроки просто не пойдут в краснодар. Да и себя они ослабят сейчас, потому что потеряют игроков основы.
А специально отправлять в дубль за то, что не подписывают контракт - это нецивилизованный подход. Узнав что в краснодаре специально гноят игроков, другие молодые игроки просто не пойдут в краснодар. Да и себя они ослабят сейчас, потому что потеряют игроков основы.
Ребята тоже это понимают и задаются вопросом - почему они будут получать меньше, чем могли бы?
И ещё вопрос: стал ли получать больше Скопинцев в Краснодаре, чем в Ростове? Да, за тем и уходил. Не кажется, что ситуация зеркальна?
Ребята тоже это понимают и задаются вопросом - почему они будут получать меньше, чем могли бы?
И ещё вопрос: стал ли получать больше Скопинцев в Краснодаре, чем в Ростове? Да, за тем и уходил. Не кажется, что ситуация зеркальна?
По-гугли "У английской премьер-лиги есть та же проблема, что и у российской, – в клубах играет слишком много легионеров."
По-гугли "У английской премьер-лиги есть та же проблема, что и у российской, – в клубах играет слишком много легионеров."
Давайте поставим нас на их место - ваш коллега, выполняющий ТУ ЖЕ работу получает в двое больше... Ваше мнение?
Давайте поставим нас на их место - ваш коллега, выполняющий ТУ ЖЕ работу получает в двое больше... Ваше мнение?