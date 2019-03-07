На Евро-2020 не будет четвертой категории билетов

Генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, что на предстоящем турнире не планируется вводить четвертую категорию билетов.

Стоимость четвертой категории билетов на чемпионате мира составляла от 1,2 тыс. рублей.

Четвертая категория не планируется. Будет три категории и программа Hospitality. Четвертая в основном касается чемпионата мира. По поводу минимальной стоимости мы пока не знаем, но это тоже не предмет дискуссий, это будет задано со стороны УЕФА и будет представлено всем организаторам.

Доля иностранцев может быть больше, чем на чемпионате мира, потому что это легкая доступность, доверие европейцев. Поэтому по количеству туристов иностранцы могут обогнать и россиян. Все будет зависеть от билетной политики, но мы не позволим обидеть наших сограждан, хотя я уверен, что интерес будет огромным.