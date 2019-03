Болельщики «Аякса» заполонили центр Мадрида перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Игра состоится сегодня. В первом матче, напомним, «Реал» победил со счетом 2:1.

Ajax fans have well and truly taken over Madrid ahead of their game tonight. 👏👏 pic.twitter.com/A2E2x925jY