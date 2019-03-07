«Зенит» в матче с «Вильярреалом» поддержат до 50 тыс. зрителей

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» команду поддержат до 50 тысяч болельщиков. Около 100 фанатов приедут из Испании поддержать «Вильярреал».
Крыша «Газпром-Арены» во время проведения матча будет закрыта.
А то мы всем городом переживали, за нас ты или нет....!!! :))))
А то мы всем городом переживали, за нас ты или нет....!!! :))))
Новость про то, что 50 тысяч человек поддержит "Зенит", разрывает в зависти все ваши точки настолько, что вы мимо пройти не в состоянии.
Зависть - грех!!
Новость про то, что 50 тысяч человек поддержит "Зенит", разрывает в зависти все ваши точки настолько, что вы мимо пройти не в состоянии.
Зависть - грех!!
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
Кто из вас кто, решайте сами.
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
Кто из вас кто, решайте сами.