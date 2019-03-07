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«Зенит» в матче с «Вильярреалом» поддержат до 50 тыс. зрителей

вчера, 12:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» команду поддержат до 50 тысяч болельщиков. Около 100 фанатов приедут из Испании поддержать «Вильярреал».

Крыша «Газпром-Арены» во время проведения матча будет закрыта. 

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Все комментарии
GooSe25
GooSe25
   638 / 1029
сегодня в 00:00
Поддержали , молодцы
косой
косой
   589 / 1029
вчера в 20:12
БОМЖИ ПОБЕДЯТ 1-0
spartakus50
spartakus50
   687 / 1029
вчера в 19:53
Зенит победит
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   34 / 1029
вчера в 18:22
Зениту удачи и победы!)
Казанский
Казанский
   180 / 1029
вчера в 18:20
Не фига се сколько шавермы продали за 2 недели в Пулково и на Финляндском вокзале))И это не считая морского порта
Lu4nik
Lu4nik ответил Gunslinger
   478 / 1029
вчера в 18:03
Ну, слава Богу!!! А то мы всем городом переживали, за нас ты или нет....!!! :))))
ну вот что ты смеешься? человек в поддержку клуба РПЛ высказался, а ты..)))
Морозовский
Морозовский ответил Gunslinger
   8 / 1029
вчера в 17:29
Ну, слава Богу!!! А то мы всем городом переживали, за нас ты или нет....!!! :))))
Сегодня не волнуйтесь!
Gunslinger
Gunslinger ответил Морозовский
   215 / 1029
вчера в 16:57
Молодцы, бакланы! Сегодня даже я, за "зеню"!
Ну, слава Богу!!!
А то мы всем городом переживали, за нас ты или нет....!!! :))))
Завтра
Завтра ответил Бутсы
   271 / 1029
вчера в 16:54
Ваша беседа это иллюстрация к басне Крылова: За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку. Кто из вас кто, решайте сами.
    Тага Дага
    Тага Дага ответил Питермен
       338 / 1029
    вчера в 16:41
    Вся страна ждёт куда ушли деньги при строительстве РАСПИЛ арены...
    Sergey Z
    Sergey Z
       272 / 1029
    вчера в 16:40
    Победы Зениту!
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       128 / 1029
    вчера в 16:31
    Удачи !
    Морозовский
    Морозовский
       8 / 1029
    вчера в 16:26
    Молодцы, бакланы! Сегодня даже я, за "зеню"!
    Храневец
    Храневец
       510 / 1029
    вчера в 16:26
    УСПЕХОВ ВАМ ЛЕНИНГРАДЦЫ МЫ ДУШОЙ С ВАМИ !!!!!
    15511551
    15511551
       386 / 1029
    вчера в 16:25
    сложный соперник, удачи Зениту
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       118 / 1029
    вчера в 16:23
    Вот и хорошо! Успехов и победы питерскому коллективу) Спартак не смог обыграть Вильярреал, но Зенит постарается это сделать. Они же не пупсики!
    Бифидобактерия
    Бифидобактерия
       670 / 1029
    вчера в 16:12
    Зачетная посещаемость.
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответил FILL3286
       282 / 1029
    вчера в 16:05
    Опять манекены и не адекваты! Степан с питерманом будут людей смешить и хлопать в ладоши,припевая паредас ВПЕРЕД! ХААААААААААААА
    а кто сегодня будет кричать "Глушаков вперед"? Во сколько вообще сегодня спартак играет, не могу найти
    dimarik_86
    dimarik_86
       124 / 1029
    вчера в 16:03
      Miaf
      Miaf ответил Бутсы
         11 / 1029
      вчера в 15:57
      Я сколько не мониторю вижу только конских и зенитовских ботов, старательно вылизывающих друг друга. У тебя у одного сколько клонов? Штук десять, наверное? Есть ещё ваши Манго, Солнцевы. Знаю что у Великолепного их минимум пять. Ты о каких ботах тут пишешь?
      это да, причем делают они это регулярно и с причмокиванием
      Питермен
      Питермен
         74 / 1029
      вчера в 15:37
      И ещё вся страна поддержит, Зенит это не пупсики же
      Бутсы
      Бутсы ответил Завтра
         235 / 1029
      вчера в 15:36
      Так в том-то и дело, что я не сужу КБфанов по местным "свиньям", но осадочек же остаётся - так или иначе, интернет на реальность проецируется! Поэтому я не могу понять местных "свино-бото-водов" - они же сами себе и своим хуже делают.
        Бутсы
        Бутсы ответил Scuderia Ferrari
           235 / 1029
        вчера в 15:34
        Воспитание. Видел разговор двух фанов (Зенита и Краснодара) на ветке, что на Валенсию там все билеты проданы, и что-то не было ни буквы про Молло, Паредесов, и пр. Большинство умеет различать евроветки и наши внутренние разборки, но федунботы (не путать со спартаковцами) этого принципиально делать не желают.
        Я сколько не мониторю вижу только конских и зенитовских ботов, старательно вылизывающих друг друга. У тебя у одного сколько клонов? Штук десять, наверное? Есть ещё ваши Манго, Солнцевы. Знаю что у Великолепного их минимум пять. Ты о каких ботах тут пишешь?
        STVA 1
        STVA 1
           101 / 1029
        вчера в 15:29
        Поддержка нужна Зениту!Соперник далеко не простой.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           40 / 1029
        вчера в 15:28
        В тепле и комфорте, почему бы и не поболеть?
        FILL3286
        FILL3286
           20 / 1029
        вчера в 15:12
        ЛАЗУРЯТНИК!! НОУ КОММЕНТ!((
        Байкал-38.
        Байкал-38.
           36 / 1029
        вчера в 14:58
        Удачи и победы с крупным счётом!
        Nikola45
        Nikola45
           14 / 1029
        вчера в 14:58
        Всем всего доброго!
        drug01
        drug01
           137 / 1029
        вчера в 14:58
        Пора менять тренера....
        Nikola45
        Nikola45 ответил Miaf
           14 / 1029
        вчера в 14:57
        Сколько бы мы тут с Зенитовцами на соккере не спорили, но никогда не коверкали название какой либо страны, и не говорили о политике.
        Хотя ВВ и вы вспоминали на сколько я помню ))
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