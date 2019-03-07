«Зенит» в матче с «Вильярреалом» поддержат до 50 тыс. зрителей

вчера, 12:32

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» команду поддержат до 50 тысяч болельщиков. Около 100 фанатов приедут из Испании поддержать «Вильярреал».

Крыша «Газпром-Арены» во время проведения матча будет закрыта.