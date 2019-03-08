Сон не планирует заводить семью, пока не завершит карьеру

вчера, 23:28

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон признался, что не хочет пока заводить семью, чтобы его ничто не отвлекало от футбола.

Мой отец советует мне не жениться до окончания карьеры игрока, и я с ним согласен. Когда у тебя появляется семья, то именно жена и дети выходят на первый план, а не футбол. Я хочу быть уверен, что продолжаю играть на самом высоком уровне, а для этого футбол должен стоять на первом месте. Никто не знает, сколько лет карьеры ему отмерено. А семью можно завести в 33-34 года, и у тебя еще будет достаточно времени, чтобы прожить вместе с женой и детьми долгую жизнь.

Ранее сообщалось, что кореец может продлить контракт с «Тоттенхэмом».