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Сон не планирует заводить семью, пока не завершит карьеру

вчера, 23:28

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон признался, что не хочет пока заводить семью, чтобы его ничто не отвлекало от футбола.

Мой отец советует мне не жениться до окончания карьеры игрока, и я с ним согласен. Когда у тебя появляется семья, то именно жена и дети выходят на первый план, а не футбол. Я хочу быть уверен, что продолжаю играть на самом высоком уровне, а для этого футбол должен стоять на первом месте. Никто не знает, сколько лет карьеры ему отмерено. А семью можно завести в 33-34 года, и у тебя еще будет достаточно времени, чтобы прожить вместе с женой и детьми долгую жизнь.

Ранее сообщалось, что кореец может продлить контракт с «Тоттенхэмом». 

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   8 / 1052
сегодня в 00:33
Это дело личное и в советах не нуждается.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Шишанутый
   19 / 1052
вчера в 23:47
Похвально что посвещает всего себя футболу. Значит много добьется особенно с таким кумиром как Роналду. А фанаты Месськи обычно алкаголики и неудачники в жизни .
Да что там, взять типичного гопника с банкой Яги - это и есть фанат Месси))
Шишанутый
Шишанутый
   35 / 1052
вчера в 23:34
Похвально что посвещает всего себя футболу. Значит много добьется особенно с таким кумиром как Роналду. А фанаты Месськи обычно алкаголики и неудачники в жизни .
95-shishani-95
95-shishani-95
   91 / 1052
вчера в 23:31
Тупой идиот ты!
Ты не знаешь даже, доживешь ли ты до завтра! Какая долгая жизнь?
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