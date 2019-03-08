Недвед: «Будущее Аллегри не зависит от одной игры»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о будущем в клубе главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Аллегри накануне встретился с президентом «Юве» Андреа Аньелли и обсудил свой контракт.

Мы не можем остановиться сейчас. Победа в Серии А и прогресс в Лиге чемпионов не за горами. Мы должны быть к этому готовы и максимально использовать каждый шанс.

Аллегри? Тренера не меняют после одной игры, хорошая она или плохая. У тренера, президента клуба и всего совета директоров отличные отношения. Аллегри недавно встретился с Аньелли, как он часто делает в этот момент года, чтобы обсудить разные вопросы.

В конце сезона мы поговорим о будущем, о контрактах и обо всем остальном.