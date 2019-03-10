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Азар: «Три месяца назад при такой игре „Челси“ бы проиграл»

вчера, 19:42
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

Полузащитник «Челси» Эден Азар, спасший свою команду от поражения в матче с «Вулверхэмптоном» (1:1), подвел итоги встречи.

Конечно, мы разочарованы. Не удалось создать много моментов, мы слишком медленно перемещали мяч. Месяца три назад при такой игре мы бы наверняка проиграли.

Настрой в команде хороший. Когда мы проиграли «Манчестер Сити» 0:6, то пообещали, что постараемся завершить сезон в первой четверке.

Игроки несколько огорчены, мы могли сыграть лучше.

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Все комментарии
boysib
boysib
   727 / 1063
вчера в 20:50
аааа, ну с прогрессом вас)))00)00
azkan
azkan
   60 / 1063
вчера в 20:34
Учитывая игру между Арс-МЮ и поражение ТТХ, одно очко тоже хлеб и мы пока в игре.
Молодец что он забил! В следующий раз желаю побольше ударов в створ.
КЭТиК
КЭТиК
   189 / 1063
вчера в 20:09
Силы покинули Челси.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   345 / 1063
вчера в 20:06
Так вы и проиграли по сути
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