Азар: «Три месяца назад при такой игре „Челси“ бы проиграл»

Полузащитник «Челси» Эден Азар, спасший свою команду от поражения в матче с «Вулверхэмптоном» (1:1), подвел итоги встречи.

Конечно, мы разочарованы. Не удалось создать много моментов, мы слишком медленно перемещали мяч. Месяца три назад при такой игре мы бы наверняка проиграли.

Настрой в команде хороший. Когда мы проиграли «Манчестер Сити» 0:6, то пообещали, что постараемся завершить сезон в первой четверке.

Игроки несколько огорчены, мы могли сыграть лучше.