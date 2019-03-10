Платини: «Я против ВАР»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини выступил против ВАР.

То, что произошло в среду в матче между ПСЖ и МЮ , только подтверждает мои слова. В том эпизоде игрок парижской команды отвернулся, и мяч попал ему в руку. Но это произошло непроизвольно. Неправильно, что любой контакт мяча с рукой в штрафной площади должен приводить к пенальти. Это идет против духа футбола. В будущем могут возникать такие ситуации, что игроки будут специально целиться в руку, а не в ворота. С самого начала я выступал против ВАР, потому что, когда я был игроком, то понял, что телевидение не всегда отображает реальную ситуацию на поле.