Платини: «Я против ВАР»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини выступил против ВАР.
То, что произошло в среду в матче между ПСЖ и МЮ, только подтверждает мои слова. В том эпизоде игрок парижской команды отвернулся, и мяч попал ему в руку. Но это произошло непроизвольно. Неправильно, что любой контакт мяча с рукой в штрафной площади должен приводить к пенальти. Это идет против духа футбола. В будущем могут возникать такие ситуации, что игроки будут специально целиться в руку, а не в ворота. С самого начала я выступал против ВАР, потому что, когда я был игроком, то понял, что телевидение не всегда отображает реальную ситуацию на поле.
Вор против ВАРА))
Вор против ВАРА))
ВАР показал реальную силу Реала!!!
ВАР показал реальную силу Реала!!!
С ВАР можно посмотреть намеренно это сделано или нет, имел ли возможность убрать руку противник, увеличилась ли площадь кон акта игрока чтоб предотвратить попадание мяча).
С ВАР можно посмотреть намеренно это сделано или нет, имел ли возможность убрать руку противник, увеличилась ли площадь кон акта игрока чтоб предотвратить попадание мяча).
Француз защищает французский клуб - явная предвзятость!!!
Француз защищает французский клуб - явная предвзятость!!!