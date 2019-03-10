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Платини: «Я против ВАР»

вчера, 17:22
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший президент УЕФА Мишель Платини выступил против ВАР.

То, что произошло в среду в матче между ПСЖ и МЮ, только подтверждает мои слова. В том эпизоде игрок парижской команды отвернулся, и мяч попал ему в руку. Но это произошло непроизвольно. Неправильно, что любой контакт мяча с рукой в штрафной площади должен приводить к пенальти. Это идет против духа футбола. В будущем могут возникать такие ситуации, что игроки будут специально целиться в руку, а не в ворота. С самого начала я выступал против ВАР, потому что, когда я был игроком, то понял, что телевидение не всегда отображает реальную ситуацию на поле.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   286 / 1065
сегодня в 04:45
Собака лает, караван идёт. Оставьте ненужные споры, уже ничего не вернёшь и без ВАР не представишь футбол.
vovinho11
vovinho11
   412 / 1065
вчера в 23:42
Франция не выиграла если бы вар не помог. Так что он нужен.
Шишанутый
Шишанутый ответил Apsny
   24 / 1065
вчера в 21:54
В первом матче гол чистый Аякса был, но его не засчитали, а гол Тадича справедлив, плохо что только ВАР есть, кое-кому нужно что-то еще иное чтоб понять что к чему, но где его взять.
Не засчитали гол именно из за ВАР. Если бы его не было не кто бы гол Аякса не отменил. И еще эти паузы бесят. По 5 минут там смотрят. Футболисты уже порадоватся успели отметили гол стоят на центре ждут а судьи время тянут и потом отменяют гол. Это идиотизм!
Apsny
Apsny ответил Шишанутый
   44 / 1065
вчера в 21:36
А не чего что из Реала ушел лучший игрок-многолетний лидер команды и тренер-творец побед Реала? Сейчас Реал это уже другая команда. Она себя из жила и нуждается в больших переменах. И кстати в матче Аякс-Реал тоже был скандал с этим ВАР! Так что ну его нафиг! Пусть уж лучше судьи ошибаются как было раньше.
В первом матче гол чистый Аякса был, но его не засчитали, а гол Тадича справедлив, плохо что только ВАР есть, кое-кому нужно что-то еще иное чтоб понять что к чему, но где его взять.
kust07
kust07
   174 / 1065
вчера в 21:01
Чушь полная,ПСЖ сами виноваты,у МЮ больше желания было выиграть матч
Шишанутый
Шишанутый ответил San Skra
   24 / 1065
вчера в 20:07
Вы определитесь в чем проблема: в повторах или в судьях, которые могут некорректно их трактовать?! ВАР то тут причем?! Это инструмент (помощь) для судьи в трактовке эпизода. Если вопрос в квалификации судьи или его заинтересованности, то это вопросы не к ВАРу.
А зачем тогда нужен ВАР если решенее все равно принемают судии и ошибки останутся. Он только игру тормозит и портит.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   348 / 1065
вчера в 19:49
Нормальная это штука этот вап.
NK_505s
NK_505s
   222 / 1065
вчера в 19:33
это точно сказал Платини)
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   326 / 1065
вчера в 19:25
Тогда что делать Валенсии там ведь рука была вроде у Феллайни возможно Валенсия вышла бы в плей оф Это судейство
San Skra
San Skra ответил Шишанутый
   354 / 1065
вчера в 19:17
После просмотра этих повторов судий часто меняют свое решенее на неверное. Уже много скандалов с этим ВАРом. Барселоне даже уже прозвище дали в Испании "ВАРселона" потому что каждый матч чуть ли не ошибки им в пользу не смотря на то что в Испании есть ВАР судьям он не мешает подсужевать.
Вы определитесь в чем проблема: в повторах или в судьях, которые могут некорректно их трактовать?! ВАР то тут причем?! Это инструмент (помощь) для судьи в трактовке эпизода. Если вопрос в квалификации судьи или его заинтересованности, то это вопросы не к ВАРу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 1065
вчера в 19:11
Правильно, Мишель, и Анри не сможет за Францию клешней голевой пас сделать, как в матче с Ирландией))

Вор против ВАРА))
Ислам Керимов
Ислам Керимов
   501 / 1065
вчера в 19:05
А причём тут ВАР?Это вопрос к трактовке момента,а не к ВАРу!Хотя чего ещё ожидать от горбатого?!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   326 / 1065
вчера в 18:58
Без ВАР можно назначить несправедливый пенальти в футболе таких примеров много и тогда не было ВАР Вопросы касающиеся судьям это или некомпетентность или подкуп Может Платини хочет подвергнуть решение Чеферина о внедрении ВАР сомнению мол и я мог в бытность главой УЕФА внедрить ВАР :)
Шишанутый
Шишанутый ответил Leha-ha50
   24 / 1065
вчера в 18:56
Сказочник!!! После введения ВАР Реал летит всем подряд как фанерка над Мадридом!!! ВАР показал реальную силу Реала!!!
А не чего что из Реала ушел лучший игрок-многолетний лидер команды и тренер-творец побед Реала? Сейчас Реал это уже другая команда. Она себя из жила и нуждается в больших переменах. И кстати в матче Аякс-Реал тоже был скандал с этим ВАР! Так что ну его нафиг! Пусть уж лучше судьи ошибаются как было раньше.
Pervomaez
Pervomaez
   291 / 1065
вчера в 18:55
Согласен с платини, тот пенальти это бред и позор для футбола
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Шишанутый
   11 / 1065
вчера в 18:29
После просмотра этих повторов судий часто меняют свое решенее на неверное. Уже много скандалов с этим ВАРом. Барселоне даже уже прозвище дали в Испании "ВАРселона" потому что каждый матч чуть ли не ошибки им в пользу не смотря на то что в Испании есть ВАР судьям он не мешает подсужевать.
Сказочник!!! После введения ВАР Реал летит всем подряд как фанерка над Мадридом!!!
ВАР показал реальную силу Реала!!!
Шишанутый
Шишанутый ответил Ruslik1982
   24 / 1065
вчера в 18:16
ВАР только позволяет посмотреть повторы, какие ошибки?
После просмотра этих повторов судий часто меняют свое решенее на неверное. Уже много скандалов с этим ВАРом. Барселоне даже уже прозвище дали в Испании "ВАРселона" потому что каждый матч чуть ли не ошибки им в пользу не смотря на то что в Испании есть ВАР судьям он не мешает подсужевать.
yldyz
yldyz ответил Шишанутый
   895 / 1065
вчера в 18:10
Согласен с Платини. ВАР только хуже ошибки делает!
ВАР чтоб гель с двух метрового офсайда не забивал. шампуню бадр забивает..
Трубадур
Трубадур
   163 / 1065
вчера в 18:08
VAR тоже подкупается, там такие же судьишки сидят.
grisser
grisser
   77 / 1065
вчера в 17:57
И пупсики против.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   135 / 1065
вчера в 17:53
Мишель не прав,но на вар неплевать судьям,если они в карман положили хорошую сумму,наоборот,если вдруг такой судья посчитал гол для своей команды,опомнился,посмотрел вар и отменил,и вар мошенникам на руку а Платини один из ярых мошенников.
Ice van Reed
Ice van Reed
   129 / 1065
вчера в 17:51
Хочешь ПИС готовься к ВАРу
Apsny
Apsny
   44 / 1065
вчера в 17:49
А так без ВАР якобы нельзя намеренно целиться в руку

С ВАР можно посмотреть намеренно это сделано или нет, имел ли возможность убрать руку противник, увеличилась ли площадь кон акта игрока чтоб предотвратить попадание мяча).
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 17:48
Мишель прав.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Шишанутый
   128 / 1065
вчера в 17:45
Согласен с Платини. ВАР только хуже ошибки делает!
ВАР только позволяет посмотреть повторы, какие ошибки?
Sunny.
Sunny.
   99 / 1065
вчера в 17:45
еще бы , бабло не течет как раньше
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   146 / 1065
вчера в 17:38
а почему? Оно, что, правила нарушает? ХЕХЕХЕХЕ
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1065
вчера в 17:36
У монитора ВАРа тоже люди сидеть будут .
holms918
holms918
   702 / 1065
вчера в 17:35
Это его мнение и пусть оно останется при нём.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1065
вчера в 17:34
Странная логика?!? Т.е. когда игрок находится лицом к мячу и предварительно убирает руки за спину - это нормально, а если отвернулся , то можно махать руками??? Тут Мишка явно лукавит !!! Зачем вообще отворачивался???
Француз защищает французский клуб - явная предвзятость!!!
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