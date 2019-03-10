Маротта: «Чувствую большой оптимизм в отношении Икарди»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию с нападающим Мауро Икарди, который по-прежнему не тренируется с командой.

Чувствую большой оптимизм в отношении Икарди. Понимаю, что вам, журналистам, нужны ежедневные новости. Жизнь «Интера» продолжается. У нас есть и другие заботы, турниры, задачи.

Я повидал немало на своем веку и знаю, что мы должны отнестись к ситуации со здравым смыслом. Мы одна семья - клуб, тренеры и игроки. У нас одна задача, мы хотим побеждать. Я утверждаю, что мы можем разобраться в ситуации совершенно спокойно.