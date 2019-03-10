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Маротта: «Чувствую большой оптимизм в отношении Икарди»

вчера, 18:36

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал ситуацию с нападающим Мауро Икарди, который по-прежнему не тренируется с командой.

Чувствую большой оптимизм в отношении Икарди. Понимаю, что вам, журналистам, нужны ежедневные новости. Жизнь «Интера» продолжается. У нас есть и другие заботы, турниры, задачи.

Я повидал немало на своем веку и знаю, что мы должны отнестись к ситуации со здравым смыслом. Мы одна семья - клуб, тренеры и игроки. У нас одна задача, мы хотим побеждать. Я утверждаю, что мы можем разобраться в ситуации совершенно спокойно.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   17 / 1065
вчера в 20:07
Гнать его нужно, не оптимизмом страдать.
obana777
obana777
   287 / 1065
вчера в 19:54
Откуда он берется этот оптимизм? На присутствие журналистов?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 1065
вчера в 18:47
Надеюсь, что оптимизм и в отношении Спалетти. Физрук должен топить команду еще долго)
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