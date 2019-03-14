Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня завершились последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» прошёл «Баварию», а «Барселона» справилась с «Лионом». Таким образом, стали известны все участники четвертьфинальной стадии турнира.
В 1/4 финала ЛЧ вышли: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (все - Англия), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Порту» (Португалия) и «Аякс» (Нидерланды).
Жеребьёвка 1/4 финала состоится 15 марта. Матчи первого круга пройдут 9 и 10 апреля. Ответные встречи состоятся 16 и 17 апреля.
МЮ-Аякс
Ювентус-Ливерпуль
ТТХ-Порту
МЮ-Аякс
Ювентус-Ливерпуль
ТТХ-Порту
МЮ - Порту
МС - Аякс
Тоттенхэм - Барселона
МЮ - Порту
МС - Аякс
Тоттенхэм - Барселона
ТТХ-Ювентус
Ливерпуль-Маню
Ман Сити-Порто
Барселона-Аякс
ТТХ-Ювентус
Ливерпуль-Маню
Ман Сити-Порто
Барселона-Аякс
МЮ-Ювентус
МС-Барселона
Аякс-Ливерпуль
Был бы классный расклад
МЮ-Ювентус
МС-Барселона
Аякс-Ливерпуль
Был бы классный расклад
Насколько же вы зомбированы, ужас.
Насколько же вы зомбированы, ужас.
Сити-Аякс
Юнайтед-Тотенхем
и в полуфинале 3 английских клуба.
Сити-Аякс
Юнайтед-Тотенхем
и в полуфинале 3 английских клуба.
Аякс - Тоттенхэм
Барселона - Ливерпуль
Ювентус - Ман.Сити
МЮ - Порту
Аякс - Тоттенхэм
Барселона - Ливерпуль
Ювентус - Ман.Сити
МЮ - Порту
Барселона-Тотенхем
Ювентус-Аякс
Ливерпуль-Порту
А может вообще чумовая 1/4 случится и всех фаворитов сведут и пролезет в полу финал Порту или Тотенхем))
Барселона-Тотенхем
Ювентус-Аякс
Ливерпуль-Порту
А может вообще чумовая 1/4 случится и всех фаворитов сведут и пролезет в полу финал Порту или Тотенхем))