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Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 01:12

Сегодня завершились последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» прошёл «Баварию», а «Барселона» справилась с «Лионом». Таким образом, стали известны все участники четвертьфинальной стадии турнира.

В 1/4 финала ЛЧ вышли: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» (все - Англия), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Порту» (Португалия) и «Аякс» (Нидерланды).

Жеребьёвка 1/4 финала состоится 15 марта. Матчи первого круга пройдут 9 и 10 апреля. Ответные встречи состоятся 16 и 17 апреля.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Князю бан по барабану
   131 / 1074
вчера в 20:24
Ого!!! 😳😲😱 Круто!! Но я понял ход твоих мыслей!! Очень интересный расклад!!!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Valeriy Lutsak
   18 / 1074
вчера в 19:24
Друзья! Какой у кого прогноз на жеребьевку 1/4 финала?
МС-барселона
МЮ-Аякс
Ювентус-Ливерпуль
ТТХ-Порту
Землянин
Землянин ответил Hako-Ly
   153 / 1074
вчера в 16:57
Да, разве что вместо МанСити нет Челси или Арсенала )))
Фата лист
Фата лист
   214 / 1074
вчера в 14:48
Ливерпуль - Ювентус
МЮ - Порту
МС - Аякс
Тоттенхэм - Барселона
cannongun
cannongun
   113 / 1074
вчера в 11:19
так:
ТТХ-Ювентус
Ливерпуль-Маню
Ман Сити-Порто
Барселона-Аякс
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   131 / 1074
вчера в 10:24
Друзья! Какой у кого прогноз на жеребьевку 1/4 финала?
cannongun
cannongun ответил allemz
   113 / 1074
вчера в 09:47
МЮ - Порту Ливерпуль - Тоттенхэм Аякс - Барселона Юве - МС
блин ну такая из тебя ванга. если ты уже и мутишь для Шпор английский расклад, то скорее будет манура
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Sebastian Eniston
   21 / 1074
вчера в 09:33
Поклонники дамагея виды, который сам же их на ЧМ не пустил. Гыгыгы.
shur
shur
   568 / 1074
вчера в 09:27
...разбить английские клубы на матчи,так чтобы не встречались между собой,было бы правильно,но так не бывает,жребий!!!
da da da
da da da ответил Scuderia Ferrari
   138 / 1074
вчера в 09:23
А где Бенфика?
в ЛЕ))
VIPded
VIPded
   338 / 1074
вчера в 09:16
Жаль, портиши остались... Зато франки вылетели. Нормалёк. )))
DXTK
DXTK
   137 / 1074
вчера в 09:09
Все английские клубы с выходом в четвертьфинал.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Tommy Lee
   548 / 1074
вчера в 08:48
Особенно Ювентус - Манчестер Сити
Да, интересно было бы взглянуть что возьмёт верх: деньги и имена Сити либо же стабильность и сыгранность Ювентуса ))
Inside91
Inside91
   509 / 1074
вчера в 08:43
Порту-Тотенхэм
МЮ-Ювентус
МС-Барселона
Аякс-Ливерпуль

Был бы классный расклад
Tommy Lee
Tommy Lee ответил Stormtrooper-26
   253 / 1074
вчера в 08:41
Интересно было бы увидеть: Аякс - Тоттенхэм Барселона - Ливерпуль Ювентус - Ман.Сити МЮ - Порту
Особенно Ювентус - Манчестер Сити
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Scuderia Ferrari
   27 / 1074
вчера в 08:32
А где Бенфика?
Что ты сними споришь)) эти умники из страны где люди носят кастрюли на голове.)))
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 07:55
Хотелось бы в финале увидеть Юве - МЮ.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил da da da
   21 / 1074
вчера в 07:27
А где Бенфика?
da da da
da da da ответил Scuderia Ferrari
   138 / 1074
вчера в 07:11
7-го чемпионата Европы. Насколько же вы зомбированы, ужас.
это по рейтингу УЕФА,но мы ты видим где твоя РПЛ и где Порту да и Бенифка.)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил da da da
   21 / 1074
вчера в 06:36
7-го чемпионата Европы.
Насколько же вы зомбированы, ужас.
sir_Alex
sir_Alex
   119 / 1074
вчера в 06:35
Гегемония испанских клубов подошла к своему логическому завершению. И это не может не радовать!)))
Знатог
Знатог
   441 / 1074
вчера в 06:32
Ливерпуль-Порту
Сити-Аякс
Юнайтед-Тотенхем
и в полуфинале 3 английских клуба.
Землянин
Землянин
   153 / 1074
вчера в 06:28
Прикольно )))
Hako-Ly
Hako-Ly
   865 / 1074
вчера в 06:20
Смотрю на подавляющее число английских клубов, на Аякс и Порту и где-то под сердцем сладостно щемит от ностальгии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   548 / 1074
вчера в 06:18
Интересно было бы увидеть:

Аякс - Тоттенхэм
Барселона - Ливерпуль
Ювентус - Ман.Сити
МЮ - Порту
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   366 / 1074
вчера в 03:45
МС-МЮ или Ливерпуль-МЮ было интересно, но скорее МЮ и МС не столкнут рано, как и Барсу- Юве. Многие пишут, что хотелось бы Порту, потому что думают, что раз Ливерпуль разгромил их в прошлом году, то и остальные это легко сделают, хотя в этом году Порто не выглядит, как явный аутсайдер плей офф. Аякс самый не предсказуемый соперник, так что мало кто их хочет после Реала, хотя обычно команды которые делают сенсацию, в следующем раунде вылетают. Вообще в этом году ЛЧ непредсказуемая, и предсказать, какой жребий лучший трудно.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   106 / 1074
вчера в 03:43
нет никаких сомнений что мансити и бабку каталонскую тащат поближе к финалу. по этому барса-порту или аякс. мансити-порту или аякс. а остальных уже кое как раскидают. юве-ливер. мю-тот.
NOVA
NOVA
   379 / 1074
вчера в 03:30
мс - барса, вот будет заруба и вот тут барсе не обломится как с халявой в виде лиона!!
abrek123
abrek123
   130 / 1074
вчера в 02:02
Ман-Сити-Ман-Юнайтед
Барселона-Тотенхем
Ювентус-Аякс
Ливерпуль-Порту

А может вообще чумовая 1/4 случится и всех фаворитов сведут и пролезет в полу финал Порту или Тотенхем))
ATG
ATG ответил da da da
   463 / 1074
вчера в 01:56
100 процентов что одну пару АПЛ клубов сведут,нормальная практика. чтобы не хотелось так это чтоб не встретились Сити-Барса,только в финале.
Да)) Англов столкнут 100% ... А там любая пара красота будет ! Даже расписывать не буду . А так да, с МС не хочется чтобы так рано . Но всё-равно за нашу игру нет такой уверенности что выиграют ЛЧ, хотя Реал вон чисто на фарте 2-3 трофея взял . Я имею ввиду ошибки судей, и (фарт) в жеребьёвке . Короче будет видно
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