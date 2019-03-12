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Вратарь «Бенфики» допустил грубую ошибку в матче против «Белененсеша»

вчера, 12:54
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)2 : 2Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)БелененсешМатч завершен

Голкипер «Бенфики» Одиссеас Влаходимос серьезно подвел команду в матче 25-го тура чемпионата Португалии против «Белененсеша» (2:2).

На 68-й минуте в сторону ворот «орлов» был назначен штрафной удар. Мяч после подачи игрока «Белененсеша» медленно шел в створ ворот «Бенфики», и Влаходимос мог спокойно забирать круглого, однако он посчитал, что мяч идет мимо и специально пропустил его. 

Стоит отметить, что на 70-й минуте «Бенфика» пропустила и второй гол также после грубой индивидуальной ошибки - в этом моменте начудил уже защитник хозяев.

Так за 2 минуты команда упустила победу в, казалось бы, уже выигранном матче.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   73 / 1090
вчера в 15:51
А может специально сливали?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez ответил parallels
   74 / 1090
вчера в 13:31
сегодня утром видел на ленте.ру куда более угарный эпизод в игре с участием байера. там из-за снегопада не получилось забить в пустые) редактор, найди этот эпизод и выложи новость, она того стоит)
вот)
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 1090
вчера в 13:18
Это как Ахмат Урал,дог
EAGuar As
EAGuar As
   82 / 1090
вчера в 13:18
Всяко бывает .
Groove000
Groove000
   167 / 1090
вчера в 13:16
Кариус №2)
parallels
parallels
   3 / 1090
вчера в 13:15
сегодня утром видел на ленте.ру куда более угарный эпизод в игре с участием байера. там из-за снегопада не получилось забить в пустые) редактор, найди этот эпизод и выложи новость, она того стоит)
Benfiquistas
Benfiquistas
вчера в 13:12
Охламон!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   74 / 1090
вчера в 13:07
Почаще бы кипер так играл, прям в спартаковском стиле!
cevin cigan
cevin cigan
   70 / 1090
вчера в 12:59
Идиота кусок. Его ошибка мне весь пресс обо..ла!
FILL3286
FILL3286
   32 / 1090
вчера в 12:57
Дыркофеев43 номер два
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   211 / 1090
вчера в 12:57
У нас так только Спартачок может.
Egorium
Egorium
   162 / 1090
вчера в 12:55
Всякое бывает.
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