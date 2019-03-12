Вратарь «Бенфики» допустил грубую ошибку в матче против «Белененсеша»

вчера, 12:54

Голкипер «Бенфики» Одиссеас Влаходимос серьезно подвел команду в матче 25-го тура чемпионата Португалии против «Белененсеша» (2:2).

На 68-й минуте в сторону ворот «орлов» был назначен штрафной удар. Мяч после подачи игрока «Белененсеша» медленно шел в створ ворот «Бенфики», и Влаходимос мог спокойно забирать круглого, однако он посчитал, что мяч идет мимо и специально пропустил его.

Стоит отметить, что на 70-й минуте «Бенфика» пропустила и второй гол также после грубой индивидуальной ошибки - в этом моменте начудил уже защитник хозяев.

Так за 2 минуты команда упустила победу в, казалось бы, уже выигранном матче.

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