ГлавнаяНовости

Ван Дейк в этом сезоне еще ни разу не дал себя обвести

вчера, 12:45

В текущем сезоне в топ-5 лигах Европы только три полевых игрока ни разу не позволили игрокам соперников обвести себя, проведя при этом на поле не менее тысячи минут.

Это Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»), Алессио Романьоли («Милан») и Омар Колли («Сампдория»). Недавно голландец был признан лучшим футболистом своей команды по итогам февраля.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Месси снова забил не менее 35 голов за «Барселону» в сезоне
14 марта Комментарии15
Нойер проводит 100-й матч в Лиге чемпионов
13 марта Комментарии8
Месси вышел на 2-е место по количеству матчей за «Барселону» в ЛЧ
13 марта Комментарии4
Роналду поучаствовал в 75 голах в 77 матчах плей-офф Лиги чемпионов
13 марта Комментарии14
Роналду забил свой 25-й гол «Атлетико»
12 марта Комментарии11
Стуани забил 15 пенальти из 15, повторив рекорд Примеры
11 марта Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил NGY
   190 / 1082
вчера в 21:21
Смысла не вижу переходить в середняк.
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
вчера в 19:07
Это им повезло что Месси против них не играл🤔😂
Van Vanovich
Van Vanovich ответил Илья Кузнецов
   355 / 1082
вчера в 18:40
2 защитника Интера в топ-5 ! с чего бы вдруг? )) на дворе не 2010, когда Интер взял требл и был "не пробиваем". В той же Италии есть Кьеллини, Романьоли, Бонуччи которые, мягко говоря, ничем не хуже.
Кьеллини и Бонуччи хороши, но год-два остался им)). ДЕ Врей и Шкриньяр любой специалист скажет, что это 2 супер-столпа
sparxx2
sparxx2
   813 / 1082
вчера в 18:11
    NGY
    NGY ответил fanliverpoolfan
       117 / 1082
    вчера в 17:56
    Когда Ван дейку стукнет 35 пусть Реал его забирает.
    Если надо будет, Реал купит и Ван Дейка и всю тройку нападения Ливерпуля.

    Вопрос лишь в цене.
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов ответил Van Vanovich
       618 / 1082
    вчера в 16:51
    ТОП 5 защитников. 1 Ван дейк. 2 Кулибали. 3. Де Врей. 4 Шкриньяр. 5 Де Лигт.
    2 защитника Интера в топ-5 ! с чего бы вдруг? )) на дворе не 2010, когда Интер взял требл и был "не пробиваем". В той же Италии есть Кьеллини, Романьоли, Бонуччи которые, мягко говоря, ничем не хуже.
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов ответил Scuderia Ferrari
       618 / 1082
    вчера в 16:42
    Романьоли и особенно Колли прям такие суперзвёзды, ога.
    В АПЛ выше уровень футбола (не только игровая составляющая, но и медийная, финансовая и т.д.) Играй Романьоли с такими показателями за М.Ю. или Арсенал - котировался бы не ниже того же Ван Дейка сейчас, а может и выше.
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
       618 / 1082
    вчера в 16:39
    Ван Дейк неплох, но не идеален, чтобы называть его "самым лучшим на свете"... всё таки с выбором позиции частенько ошибается и координации не хватает, не успевает быстро повернутся на месте (но это логично, учитывая его комплекцию). Учитывая разницу в классе команд и уровень нагрузки на оборону - Романьоли тоже неплохо выглядит, но он врядли когда-то перейдёт в АПЛ или Ла-Лигу хотя бы, так что его реальный максимум никто не узнает.
    Пулково-2
    Пулково-2
       287 / 1082
    вчера в 16:10
    Шикарен.
    sergey08
    sergey08 ответил Serg3.12
       163 / 1082
    вчера в 16:08
    Ван Дейк сегодня лучший в своём апмлуа Главная задача - удержать его и Салаха в команде
    всё зависит от того, как закончим этот сезон. если, дай Бог, заберём какую нибудь "чашку", не думаю что кто-то из лидеров лыжи навострит... а так, в случае продажи америкосы ценник повесят мама не горюй.
    Bayern Best
    Bayern Best
       149 / 1082
    вчера в 14:51
    Он сейчас реально хорош.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
       355 / 1082
    вчера в 14:32
    ТОП 5 защитников. 1 Ван дейк. 2 Кулибали. 3. Де Врей. 4 Шкриньяр. 5 Де Лигт.
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответил fanliverpoolfan
       355 / 1082
    вчера в 14:28
    Когда Ван дейку стукнет 35 пусть Реал его забирает.
    ))
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил NGY
       190 / 1082
    вчера в 14:14
    Когда Ван дейку стукнет 35 пусть Реал его забирает.
    Serg3.12
    Serg3.12
       12 / 1082
    вчера в 13:28
    Ван Дейк сегодня лучший в своём апмлуа
    Главная задача - удержать его и Салаха в команде
    STVA 1
    STVA 1
       112 / 1082
    вчера в 13:25
    Лучший ЦЗ мне кажется на данный момент!
    ДАША Д
    ДАША Д
       199 / 1082
    вчера в 13:21
    Это реальный показатель эффективности защитника.
    YNWA
    YNWA ответил NGY
       483 / 1082
    вчера в 13:20
    А где же "лучший защитник планеты" Рамос"? Вот Ван Дейка бы Реалу вместо Рамоса было бы просто шикарно.
    Губу закатай!
    NGY
    NGY
       117 / 1082
    вчера в 13:14
    А где же "лучший защитник планеты" Рамос"?

    Вот Ван Дейка бы Реалу вместо Рамоса было бы просто шикарно.
    Mixacka
    Mixacka
       827 / 1082
    вчера в 13:02
    Сегодня узнаешь , кто захочет тебя обвести ))
    bolton88
    bolton88
       505 / 1082
    вчера в 12:58
    Лучший сейчас ЦЗ в мире - конкурентов сейчас нет.
    nurajanm
    nurajanm
    вчера в 12:58
    Звучить как, не дал себя изнасиловать)))
    Ozabot
    Ozabot
       181 / 1082
    вчера в 12:57
    Интересно, если всех троих + какого-нибудь Кулибали взять в одну команду, получится хорошая защита или они будут мешать друг другу?
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       17 / 1082
    вчера в 12:55
    Романьоли и особенно Колли прям такие суперзвёзды, ога.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100