Ван Дейк в этом сезоне еще ни разу не дал себя обвести

вчера, 12:45

В текущем сезоне в топ-5 лигах Европы только три полевых игрока ни разу не позволили игрокам соперников обвести себя, проведя при этом на поле не менее тысячи минут.

Это Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»), Алессио Романьоли («Милан») и Омар Колли («Сампдория»). Недавно голландец был признан лучшим футболистом своей команды по итогам февраля.