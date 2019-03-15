Ван Дейк в этом сезоне еще ни разу не дал себя обвести

В текущем сезоне в топ-5 лигах Европы только три полевых игрока ни разу не позволили игрокам соперников обвести себя, проведя при этом на поле не менее тысячи минут.
Это Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»), Алессио Романьоли («Милан») и Омар Колли («Сампдория»). Недавно голландец был признан лучшим футболистом своей команды по итогам февраля.
Вопрос лишь в цене.
Вопрос лишь в цене.
Главная задача - удержать его и Салаха в команде
Главная задача - удержать его и Салаха в команде
Вот Ван Дейка бы Реалу вместо Рамоса было бы просто шикарно.
Вот Ван Дейка бы Реалу вместо Рамоса было бы просто шикарно.