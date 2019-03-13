Роналду поучаствовал в 75 голах в 77 матчах плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три мяча в ворота «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) и обновил свой показатель результативности на стадии плей-офф этого турнира.
В 77 матчах ЛЧ на вылет португальский форвард забил 61 гол и отдал 14 результативных передач.
https:// scontent-mxp 1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/53602034_2105687046180688_767547867391852544_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-mxp1-1.xx&oh=8cf24a2b63b02ad21fe448064640fbe6&oe=5D0D0B6D
https:// scontent-mxp 1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/53602034_2105687046180688_767547867391852544_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-mxp1-1.xx&oh=8cf24a2b63b02ad21fe448064640fbe6&oe=5D0D0B6D