Роналду поучаствовал в 75 голах в 77 матчах плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 01:39

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три мяча в ворота «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) и обновил свой показатель результативности на стадии плей-офф этого турнира.