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Роналду поучаствовал в 75 голах в 77 матчах плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 01:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три мяча в ворота «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) и обновил свой показатель результативности на стадии плей-офф этого турнира.

В 77 матчах ЛЧ на вылет португальский форвард забил 61 гол и отдал 14 результативных передач.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   188 / 1090
сегодня в 01:31
А сколько у меськи?
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   591 / 1090
вчера в 16:22
забивальшик
Uskora
Uskora
   391 / 1090
вчера в 16:12
Результат впечатляет.
Juve14
Juve14 ответил Vasya Oblomov
   126 / 1090
вчера в 05:47
Ну если что это тоже надо уметь, посмотри проценты реализации у лузеров типа Месси или Гриманна у кого хочешь в общем
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   172 / 1090
вчера в 04:50
Машина по штамповке голов.
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 1090
вчера в 04:38
Звезда, ничего не скажешь.
cevin cigan
cevin cigan
   59 / 1090
вчера в 02:59
Просто Лига Чемпионов-это турнир имени Роналду!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил boysib
   71 / 1090
вчера в 02:35
Кроме как довольной улыбки,Ваш вброс ничего более не вызывает...)))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   945 / 1090
вчера в 02:00
лучший пенальтист
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   30 / 1090
вчера в 01:54
34 года, а он всё рекорды ставит!
MRHM-1988
MRHM-1988
   435 / 1090
вчера в 01:49
УНИКУМ !
boysib
boysib ответил juvenale
   351 / 1090
вчера в 01:45
мне интересного, этого человека-невидимку после очередного провала кто-то будет вообще за футболиста считать? даже в Мадриде умудрился не забить, тупо бездарь
Шишанутый
Шишанутый ответил juvenale
   15 / 1090
вчера в 01:45
вставьте плз кто может https:// scontent-mxp 1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/53602034_2105687046180688_767547867391852544_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-mxp1-1.xx&oh=8cf24a2b63b02ad21fe448064640fbe6&oe=5D0D0B6D
Король ЛЧ!
juvenale
juvenale
   29 / 1090
вчера в 01:43
вставьте плз кто может
https:// scontent-mxp 1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/53602034_2105687046180688_767547867391852544_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-mxp1-1.xx&oh=8cf24a2b63b02ad21fe448064640fbe6&oe=5D0D0B6D
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