Зидан хочет видеть в «Реале» Де Хеа

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет пригласить в команду вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, сообщают СМИ.
Президент «сливочных» Флорентино Перес пообещал французу выделить солидные средства на летнюю трансферную кампанию, и на покупку Де Хеа планируется потратить порядка 88 млн евро.
Контракт 28-летнего вратаря с МЮ истекает летом следующего года, однако манкунианский клуб в данный момент ведет переговоры о продлении договора, обещая платить игроку 350 тысяч фунтов в неделю.
Но вроде там и так пафосных и дорогих вратарей как грязи )))0
Попробуйте купить хорошего напа чтоль)))
Но вроде там и так пафосных и дорогих вратарей как грязи )))0
Попробуйте купить хорошего напа чтоль)))
Аха-ха)
Аха-ха)
норм идея
норм идея