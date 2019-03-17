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Зидан хочет видеть в «Реале» Де Хеа

вчера, 12:43

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет пригласить в команду вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, сообщают СМИ.

Президент «сливочных» Флорентино Перес пообещал французу выделить солидные средства на летнюю трансферную кампанию, и на покупку Де Хеа планируется потратить порядка 88 млн евро.

Контракт 28-летнего вратаря с МЮ истекает летом следующего года, однако манкунианский клуб в данный момент ведет переговоры о продлении договора, обещая платить игроку 350 тысяч фунтов в неделю.

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Все комментарии
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   372 / 1120
вчера в 21:06
Я конечно пофиг что там в Реале , били бьем и будем бить ..)
Но вроде там и так пафосных и дорогих вратарей как грязи )))0
Попробуйте купить хорошего напа чтоль)))
barcelonistas
barcelonistas ответил RMUKMU
   837 / 1120
вчера в 19:24
Слухи? Про Куртуа ничего не слышал?
Сантус
Сантус
   67 / 1120
вчера в 18:39
Даром не нужен...Реал скоро солить приличных киперов будет..
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил ozdo
   893 / 1120
вчера в 18:25
Можно купить у МЮ думаю Де хея ищ-за контракта,.. заплатить 50 и куртуа в это направление отправить
МЮ сам мешок еще тот...Рыло у глоров Мадрида не треснет..

Аха-ха)
Ruslik1982
Ruslik1982
   85 / 1120
вчера в 18:19
никто в здравом уме в отработанный проект не пойдет
Bavaria_M
Bavaria_M
   501 / 1120
вчера в 17:56
купить чтоб убиться что и дырка хе еще дырявей курта?
норм идея
Мадияр Мукашев 1
Мадияр Мукашев 1 ответил Ruslan3132
   1061 / 1120
вчера в 17:41
нормально..Навас в Ла Лиге, ДДХ в ЛЧ, Куртуа в Кубке. Лунин в летних товарках. Лука Зидан чисто на трениках для пары.
От души повеселил)))) молодец
Red_team
Red_team ответил ozdo
   352 / 1120
вчера в 16:43
Можно купить у МЮ думаю Де хея ищ-за контракта,.. заплатить 50 и куртуа в это направление отправить
Да продлит он контракт, если уж он при Мавре остался, то теперь и подавно. А Куртуа и даром не нужен, косячник тот еще =)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   483 / 1120
вчера в 16:36
Слухи.
95-shishani-95
95-shishani-95
   233 / 1120
вчера в 16:26
Поменяйте Куртуа на Де Хеа, они должны согласиться, т.к. у него заканчивается контракт
RMUKMU
RMUKMU
   173 / 1120
вчера в 15:44
Испанская народная забава: когда Навас тащит в каждом матче распускать слухи о покупке вратаря.
амурец
амурец
   140 / 1120
вчера в 15:26
Зачем Зидану ДДХ когда есть Навас
Брулин
Брулин
   66 / 1120
вчера в 15:13
Летом Куртуа следует продать, пока за него можно получить 25-35 миллионов
Ruslan3132
Ruslan3132
   78 / 1120
вчера в 15:05
нормально..Навас в Ла Лиге, ДДХ в ЛЧ, Куртуа в Кубке. Лунин в летних товарках. Лука Зидан чисто на трениках для пары.
ozdo
ozdo ответил Red_team
   421 / 1120
вчера в 15:03
Ахахаха, да, в МЮ вообще кретины по-твоему сидят? =)
Можно купить у МЮ думаю Де хея ищ-за контракта,.. заплатить 50 и куртуа в это направление отправить
Ros S
Ros S
   455 / 1120
вчера в 14:58
Утка, Де Хеа если уйдет, то уйдет в Юве, в Реале и так с вратарей перебор
barcamilan
barcamilan
   835 / 1120
вчера в 14:57
мешок картошки тебе а не де хеа
lobsterdam
lobsterdam
   346 / 1120
вчера в 14:40
ну если тутанхамон за какого-то эриксена просит 200, то уж за ДДХ - не меньше! Хотя я - против!
drug01
drug01
   128 / 1120
вчера в 14:38
Новый тренер новый состав!
Red_team
Red_team ответил KaiserRM
   352 / 1120
вчера в 14:23
Надо поменять Дыркуа на Де Хеа
Ахахаха, да, в МЮ вообще кретины по-твоему сидят? =)
Red_team
Red_team ответил Бабушка Маня
   352 / 1120
вчера в 14:22
Хочет - купят
Они его лет 5 как хотят купить, ага, еще лет через 5 может и отдаст МЮ, но и то при условии что он сдаст
hardpony
hardpony
   230 / 1120
вчера в 14:22
а куртуа куда тогда? напропускал между ног и все продавать?
feris1
feris1
   108 / 1120
вчера в 14:21
Старая песня о главном)
Red_team
Red_team
   352 / 1120
вчера в 14:21
При всем уважении, Зидан свои хотелки может смело пихнуть себе под хвост
mahb9ik
mahb9ik
вчера в 14:15
АХАХА как же я рад что Куртку на скамейку посадили, Зидан знал почему его нельзя брать, а теперь просто будет сидеть полировать))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   196 / 1120
вчера в 14:09
Зидан много что хочет,пусть покупают высоких вратарей,Месси таким легко забивать,как будто их нет в воротах,даже подряд между ног.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   417 / 1120
вчера в 14:03
Хочет - купят
obana777
obana777
   220 / 1120
вчера в 14:01
С запросами Зидана выделенного бабла не хватит.
STVA 1
STVA 1
   105 / 1120
вчера в 13:52
Куртуа нервно курит
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   1041 / 1120
вчера в 13:27
Уже который год слышу от болел Реала, что они собираются купить там азара, кейна, де хеа, а по итогу окажется, в команду перейдут ноунеймы типа милитао, Лукаса васкеса, винисиуса. Ну ведь не мудрено, старый 30н флорентино давно уже спустил все бабки на судей, вот и хитрожопит покупая недоигроков
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