Зидан хочет видеть в «Реале» Де Хеа

вчера, 12:43

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет пригласить в команду вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, сообщают СМИ .

Президент «сливочных» Флорентино Перес пообещал французу выделить солидные средства на летнюю трансферную кампанию, и на покупку Де Хеа планируется потратить порядка 88 млн евро.